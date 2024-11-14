¸µµð¿Í¡¦ÍÛÂÒ¹Ý¤Ï£´ÂÇÀÊÌµ°ÂÂÇ£²»°¿¶¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È»²²Ã¤ÎÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹¡ÖºÇ¸å¤ÈÊ¹¤¤¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¤¯¤Æ¡×Íèµ¨¤â¸½ÌòÂ³¹Ô¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡Ö£±£²µåÃÄ¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡×¡Ê£±£´Æü¡¢£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¸µµð¿Í¤Çº£µ¨¤Ï¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÍÛÂÒ¹Ý¡Ê£³£·¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Âè£±ÂÇÀÊ¤Ç¤Ïº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤¹º¸Èô¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£Âè£²ÂÇÀÊ¤ÏÁ°¹Åç¡¦²¬ÅÄ¤Î£±£´£¹¥¥í¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£Âè£³ÂÇÀÊ¤ÏÁ°ÃæÆü¡¦Ê¡Åç¤«¤é»Íµå¡¢Âè£´ÂÇÀÊ¤ÏÁ°¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÈøÃç¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÛÂÒ¹Ý¤Ïº£µ¨¤Ï¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ç¥×¥ì¡¼¡££³£·ºÐ¤Ç½é¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥ÈÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£±Ç¯¥ª¥Õ¡¢µð¿Í¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤·¡¢ÅÏÊÆ¡££²Ç¯´Ö¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡£Î£Ð£Â¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ£±£³£²£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ£´ÅÙ¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¡¢ÂÇ·â¤ÏÂÇÎ¨¡¦£²£·£°¡¢£±£°£µËÜÎÝÂÇ¡¢£´£¸£²ÂÇÅÀ¡£º£µ¨¡¢¿·³ã¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç£·£²»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦£²£³£²¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£´ÂÇÀÊ¤ò½ª¤¨¡¢¡Öº£Ç¯¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤¬ºÇ¸å¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¡¢·Ð¸³¤·¤¿¤¯¤Æ¡×¤È»²²Ã¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡Ö£±£±·î¤ËÌîµå¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤â¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤«¤é·òºß¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¾¡Éé¤·¤Ë¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÂª¤¨¤Ë¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡££´ÂÇÀÊÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï´¶¤¸¤¿¤·¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£Ç¯¡¢²¿Ç¯¤«¤ÏÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤â¤è¤¯¡¢¤¤¤¤Æü¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¸ª¡¢Â¡£¤½¤³¤Ï¼ã¤¤»Ò¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£Î£Ð£ÂÉüµ¢¤ò´õË¾¤¹¤ë¤¬¡¢Íèµ¨¤â¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¤ÎÊý¸þ¡£¡Ö½ã¿è¤ËÌîµå¤¬¹¥¤¡£¡ÊÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¡Ë£²Ç¯´Ö¤ÏÂç¤¤¤ºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¡£ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£