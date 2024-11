サンリオピューロランドに、2025年春、ピューロランド初となるワークショップ型新アトラクションがオープン!

素敵な夢に近づく不思議なアトリエで、キャラクターの要素を活かしてデザイナーやパティシエなどのクリエイティブ体験が楽しめる、ワークショップ形式のアトラクションです☆

サンリオピューロランド「ワークショップ型新アトラクション」

オープン日:2025年春

内容:キャラクター要素を活かしてデザイナーやパティシエなどのクリエイティブ体験が楽しめるワークショップ形式アトラクション

オープン場所:サンリオピューロランド 1F ピューロビレッジ

※キャラクターの出演はありません

※アトラクションの参加には有料のチケットが必要です

※キャンディファクトリー・にこにこプリンルーム(写真のミニプラント)は2024年12月10日(火)をもってクローズとなります

「ハローキティ」がみんなの夢をスケッチしている不思議なアトリエで、お子さんが主役となりピューロランドでしか体験できない、キャラクターにまつわる特別な体験ができるアトラクションです。

お子さん自身の「発想力」「想像力」「表現力」を育み、難しいかもしれないけれどチャレンジをしてみることの素晴らしさを、サンリオキャラクターとともに学ぶことで、お子さんはもちろん、家族で特別な思い出を作れるような空間になっています。

アトラクションには、質問に答えて生成されるキャラクターパーツをつかって自分や家族のキャラクターデザインを考える”キャラクターデザイナー”体験コーナーも登場。

ほかにもキャラクターのコスチュームを考える”衣装デザイナー”体験、キャラクターモチーフを活用して自分だけのオリジナルデザートメニューを作る”キャラクターメニューパティシエ”体験など、複数の体験から好きなものを選んでチャレンジできます。

選んだコンテンツにより、体験中に着用するコスチュームや、お土産として持ち帰ることができる完成品が変わる点もポイント。

キャラクター要素を感じつつ思い出作りができるクリエイティブ体験を通じて、お子さんや家族にとっての特別な時間が過ごせます☆

ワークショップ型新アトラクションストーリー

みんなの夢をスケッチしている「ハローキティ」

「シナモロール」は”おいしいパフェで有名なカフェのシェフ”、「ポムポムプリンプリン」は”キャラクターデザイナー”、「クロミ」は”素敵な衣装のデザイナー”。

そう、ここは素敵な夢に近づく不思議なアトリエです。

お仕事リーダーやお仕事マイスターに任命されたスタッフたちは、お仕事に参加してくれる子供たち「リトルフレンズ」たちを呼びました。

アトリエは毎日訪れるリトルフレンズたちのわくわく、ドキドキ、うきうき、にこにこ…いろんな顔や気持ちでいっぱいです。

体験が終わって帰るリトルフレンズたちの後ろ姿はちょっとした成長がみえて立派です。

特別な体験1)自分やお家の人をキャラクターにしてみよう!(キャラクターデザイナーの体験)

キャラクターラボでは、髪型やファッションなど質問の答えを選び、自分だけのオリジナルキャラクターを作成できる「キャラクターデザイナーの体験」

キャラクターデザイナーの体験を通して発想力、想像力、表現力を養います。

特別な体験2)かわいいキャラクターデザートメニューを作ろう!(キャラクターメニューパティシエの体験)

デザートメニュー制作工房では、キャラクターデザートメニューづくりが体験できる「キャラクターメニューパティシエの体験」

自分だけのオリジナルパフェづくりを通して、食の知識や自分で考える力を養います。

特別な体験3)キャラクターのコスチュームを作ってみよう!(衣装デザイナーの体験)

衣装のデザインを作る工房では、どんな衣装が似合うかアイディアを出し、自分のキャラクターぬいぐるみに着せるお洋服のデザインを考える「衣装デザイナーの体験」

デザインの知識を学びながら、発想力、表現力、伝達力を養います。

リニューアルに伴う一部エリアクローズのお知らせ

新アトラクションのオープンに伴い、「キャンディファクトリー」と

「にこにこプリンルーム」は2024年12月10日(火)をもってクローズします。

キャンディファクトリーは1990年の開業から34年間の長きにわたり、「にこにこプリンルーム」は「ポムポムプリン」の25周年を記念して2021年にオープン以降、たくさんのゲストから愛されてきました。

今後はワークショップ型新アトラクションへ、装いを新たにリニューアルされます。

素敵な夢に近づく不思議なアトリエで、キャラクター要素を活かした特別なクリエイティブ体験ができる新アトラクション。

サンリオピューロランドのワークショップ型新アトラクションは、2024年春オープンです☆

© 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです

※内容は変更になる場合があります

