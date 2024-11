【Pokémon Trading Card Game Pocket】10月30日 配信利用料金:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

ポケモンは、スマートフォン向けゲーム「Pokémon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)における今後のアップデート情報を公開した。

「Pokémon Trading Card Game Pocket」運営チームによると、新たな拡張パックは年内にも追加予定。さらに、2025年1月中を目処に、一部のカードをトレードすることができる機能が追加され、トレードができる対象のカードは順次拡張される予定だという。また、「トレード」機能以外にも、新たな機能を開発中とのことだ。

アップデートの詳細情報は、機能が追加される日が決定次第発表される。

(C) 2024 Pokémon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C) 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。