ÂçÊªÇÐÍ¥É×ºÊ¤Î¡ÈÈþ¿ÍÌ¼35ºÐ¡É¡¢¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤óÄ¶¤¨¤Æ¤ë¡×¶á±Æ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥Û¥ó¥ÈÁÇÅ¨¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼²í½Ó¤È½÷Í¥¡¦¸Þ½½Íò½ß»ÒÉ×ºÊ¤Î»°½÷¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦ÃæÂ¼Î¤º½¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÊªÇÐÍ¥É×ºÊ¤Î¡ÈÈþ¿ÍÌ¼35ºÐ¡É¡¢¥í¥ê¡¼¥¿»Ñ¡õ¡È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ê13Ëç¡Ë
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡Ö-SHIMA LIVE HAIR SHOW 2024-¡Øunstoppable¡ÙTOKYO STAGE
@_cardcaptorsayaka_¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ÄÁ¤·¤¤¥Ç¥³½Ð¤·»Ñ¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¥¯¡¼¥ë¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËåºÎï¤¹¤®¤Æ¤ª¿Í·Á¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤â¤¦¡×¡Ö¥ê¥µ¥É¡¼¥ëÍ£°ìÌµÆó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¿¤Ç¤â»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ÆÂº¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÎ¤º½¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÉ¤µ¤òÁ´ÌÌ¤Ç½Ð¤·¤¿¥Û¥ó¥ÈÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ë´¶·ã¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃæÂ¼Î¤º½
ÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼²í½ÓŽ¤½÷Í¥¡¦¸Þ½½Íò½ß»ÒÉ×ºÊ¤Î»°½÷¡£2013Ç¯¤è¤êŽ¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØLARME¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ëŽ¡¤½¤Î¸åŽ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±éŽ¤³èÆ°¤ÎÉý¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤ëŽ¡
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÂ¼Î¤º½¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@risa_doll_¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÊªÇÐÍ¥É×ºÊ¤Î¡ÈÈþ¿ÍÌ¼35ºÐ¡É¡¢¥í¥ê¡¼¥¿»Ñ¡õ¡È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ê13Ëç¡Ë
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡Ö-SHIMA LIVE HAIR SHOW 2024-¡Øunstoppable¡ÙTOKYO STAGE
@_cardcaptorsayaka_¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ÄÁ¤·¤¤¥Ç¥³½Ð¤·»Ñ¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¥¯¡¼¥ë¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃæÂ¼Î¤º½
ÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼²í½ÓŽ¤½÷Í¥¡¦¸Þ½½Íò½ß»ÒÉ×ºÊ¤Î»°½÷¡£2013Ç¯¤è¤êŽ¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØLARME¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ëŽ¡¤½¤Î¸åŽ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±éŽ¤³èÆ°¤ÎÉý¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤ëŽ¡
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÂ¼Î¤º½¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@risa_doll_¡Ë