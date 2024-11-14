È¬ÌÚÍ¦À¬¡õÃÓÃ¼°É»ü¡õÃæÂ¼³¤¿Í¤Ï¡È¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤ëÂ¦¡É!?¡ØÌðÌî¤¯¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹¡Ù¤ÇÀÄ½Õ¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FANTASTICS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦È¬ÌÚÍ¦À¬¡Ê27¡Ë¤¬½éÃ±ÆÈ¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÌðÌî¤¯¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹¡Ù¤¬15Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¼ç±é¤ÎÈ¬ÌÚ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÃÓÃ¼°É»ü¡Ê17¡Ë¡¢¶¦±é¤ÎTravis Japan¡¦ÃæÂ¼³¤¿Í¡Ê27¡Ë¤¬¹çÆ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë»²²Ã¡£Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤ÇÀÄ½Õ¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡õÃæÂ¼³¤¿Í¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¡ØÌðÌî¤¯¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü
¡¡º£ºî¤ÏÅÄÂ¼·ë°á»á¤Î¿Íµ¤¥é¥Ö¥³¥áÌ¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¡£¤Ê¤¼¤«ËèÆü¥±¥¬¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈÄ¶ÉÔ±¿ÂÎ¼Á¡É¤Ê¹â¹»À¸¡¦ÌðÌî¹ä¤Î¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ëÎø¤È¡ÈÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸³è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ë¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤È¤ÎÍ¥¤·¤¤À¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¥Ô¥å¥¢¥¥å¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼¡£ÌðÌî¤¯¤ó¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¤À¤ó¤À¤ó¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯½÷»Ò¹âÀ¸¡¦µÈÅÄÀ¶»ÒÌò¤òÃÓÃ¼¡¢µÈÅÄ¤ËÊÒ»×¤¤¤¹¤ë³Ø¹»¥¤¥Á¤Î¥â¥ÆÃË¡¦±©¼ÆÍºÂçÌò¤òÃæÂ¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÌðÌî¤¯¤ó¤Ï¥Ô¥å¥¢¤Ê¿´¤¬1ÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÁÇÄ¾¤Ê´¶¾ð¤ò¼Çµï¤ÇÉ½¸½
¡½¡½¤Þ¤ººîÉÊ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀÅª¤ÊÌòÊÁ¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤¿¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÓÃ¼¡§¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤ËÅÄÂ¼ÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤«¤ì¤ë³¨¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ç¡¢³¨¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î1´¬¤È¤«¤ÏÆÃ¤Ë¡¢ÌðÌî¤¯¤ó¤Î²ø²æ¤â¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À¶»Ò¤Á¤ã¤ó¤âÌðÌî¤¯¤ó¤â¤ß¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»Ò¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¤È¡£¼ÂºÝ¤ËÂæËÜ¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¡¢À¶»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¿´ÇÛÀ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¡©»ä¤¬¤³¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥¤ÈÉÔ°Â¤¬ºÇ½é¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°È±¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÌò¤Î¤¿¤á¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÁ°¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¬ÌÚ¡§¸µ¡¹1´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼æ¤«¤ì¤Æ¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¸¶ºî¤ò¾¯¤·¤À¤±ÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¾ïÉÁ¼Ì¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â²ø²æ¤ÎÉÁ¼Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¾¯¤·¤À¤±ÌðÌî¤¯¤ó¤Ë¿§µ¤¤â´¶¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÌ¡²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼Â¼Ì±Ç²è¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï²ø²æ¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ç¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¡¹¤È¤¤¤í¤¤¤íÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ»ö¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÌðÌî¤¯¤ó¤Ï¥Ô¥å¥¢¤Ê¿´¤¬1ÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£±³¤ò¤Ä¤«¤º¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ª¼Çµï¤ÎºÝ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤¬ÌðÌî¤¯¤ó¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤éËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÌÜÀþ¤ò¤º¤é¤µ¤º¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¸«¤ë¤È¤«¡ÄºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÃæÂ¼¡§ºîÉÊ¼«ÂÎ¤ÏËÍ¤âÇÒ¸«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ï¼¡¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¤ÈÅ¸³«¤Î»ÅÊý¤¬ÌÌÇò¤¤Ì¡²è¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥é¥Ö¥³¥áÌ¡²è¤Ë¤Ê¤¤¿·Á¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³¨¤äÊ¸»ú¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ½Ð¤Æ¤¤¤¿6´¬Ê¬Á´ÉôÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£±©¼Æ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÉáÃÊ¡¢ËÍ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï³ä¤È¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ ±©¼Æ¤Ï³Ø¹»¤ÎÃæ¤Ç¤â·ë¹½ÌÀ¤ë¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉáÃÊ¤«¤éÌÀ¤ë¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤¹¤´¤¯Æß´¶¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¿Í¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æüº¢¤è¤êÆß´¶¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¤½¤ÎÆß´¶¤µ¤Ï¡ÈÆ°¤¸¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÂ¼¡§Æ°¤¸¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¥³¥±¤¿¤È¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥³¥±¤¿¤Î¤«¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
È¬ÌÚ¡§Æß´¶¤À¤Í¡Á¡Ê¾Ð¡Ë
ÃæÂ¼¡§¤Ç¤âº£¤Ï¤â¤¦¤½¤ÎÆß´¶¤µ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ °É»ü¤µ¤ó¤¬¥Í¥¤¥ëÊÑ¤¨¤¿¤Î¤âµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
ÃÓÃ¼¡§¡Ê¥Í¥¤¥ë¤ò¤ß¤»¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¡Ë
¡½¡½·àÃæ¤Ç¤ÏÌðÌî¥É¥ê¡¼¥à¡¢ÌðÌî¤¯¤ó¤¬Ì´¸«¤ëÉáÄÌ¤Î³Ø¹»À¸³è¤¬Ãç´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬1ÈÖÀÄ½Õ¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃæÂ¼¡§ËÍ¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²Æº×¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÃË½÷3¡§3¤Ç¥Ç¡¼¥È¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ªº×¤ê¤Î¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÄ½Õ¤À¤Ê¡Á¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ç´Ö¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì²°Âæ¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ªº×¤ê¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æº£¡¢ÂÎ¸³¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÃæÂ¼¡§¼ÍÅª¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¢¤È¡¢¶âµû¤¹¤¯¤¤¤È¤«¤â¤ß¤ó¤Ê¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½ÌðÌî¤¯¤ó¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¶âµû¤ò¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤Î¤È¤¤ÎÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÁÇ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
È¬ÌÚ¡§ÁÇ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£´ðËÜÅª¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤ÏÁ´Éô¡¢ÁÇ¤Ç¤¹¡£
ÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Åö»þ¡¢·Ð¸³¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤Éº£ºî¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤¿¤«¡£
È¬ÌÚ¡§¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¶µ¼¼¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ÏÂçÂÎ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È°ì½ï¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼¡§¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬Îø¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¤§¡£
¡½¡½ÃÓÃ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤À10Âå¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡£
ÃæÂ¼¡§¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¡Á¡ª
¡½¡½¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÃÓÃ¼¡§2¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡ªÉáÃÊ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍ§Ã£¤È¤âÀ©Éþ¤ÇÊü²Ý¸å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï·ë¹½¡¢¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥Ô¥¶¤È¤«ÂçÎÌ¤ËÍê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í¿ô¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î6¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹Ô¤±¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤ÏÎÓ´Ö³Ø¹»¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¥¯¥é¥¹Á´°÷¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ð¥ÐÈ´¤¤ä¥¸¥¸È´¤¤ò¤·¤Æ¡¢È¬ÌÚ¤µ¤ó¤âÃæÂ¼¤µ¤ó¤â¡Ö¥Ð¥ÐÈ´¤¤¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤«¡Öº£¡¢¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤È¤«¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ä¤â¤Û¤ÜÁÇ¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£È¬ÌÚÍ¦À¬¡õÃæÂ¼³¤¿Í¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´¶ÁÛ¤Ë´üÂÔ¡¡ÃÓÃ¼°É»ü¤ÏÎ¾¿Æ¤Î¡È¥à¥Ó¥Á¥±ÂçÎÌ¹ØÆþ¡ÉÌÀ¤«¤¹
¡½¡½¤´¼«¿È¤ÏÌðÌî¤¯¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Î¿Í¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÀ¶»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤¹¤ëÂ¦¤È¤«¿Í¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ëÂ¦¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
È¬ÌÚ¡§¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤è¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¼þ°Ï¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÂ¼¡§Ã¯Ã¯¡©µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª
È¬ÌÚ¡§¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¡Êº´Æ£¡ËÂç¼ù¤¯¤ó¤Ç¤¹¤È¤«¡ÊÃæÅç¡Ëñ¥ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÁêÊý¤È¤«¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£(¾Ð)
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÃæÂ¼¡§¾Æ¤Æù¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡©
È¬ÌÚ¡§¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¤Í¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤¢¤È¤ÏËÍ¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÁ´Á³¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¾ï¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼¡§ËÍ¤âÂ¿Ê¬¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
È¬ÌÚ¡§¤¤¤ä¡¢¤Ç¤âËÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï·ë¹½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¦¤À¤è¡©
ÃæÂ¼¡§¤è¤¯¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤©¡ª¤Ç¤âÍ¦À¬¤¯¤ó¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤À¤ÈÂ¿Ê¬¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Î¤³¤ÎÀ³Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ø¤¸¤ã¤¢¤¤¤¤¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ËÁ´Éô¤æ¤º¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾ÆÆù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÍ¤¬¾Æ¤¯ÇÉ¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾ÆÆù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¾Æ¤Êô¹Ô¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£
È¬ÌÚ¡§ºÇ¹â¡ª
ÃæÂ¼¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ÆÄ¹¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ÆÆù¤À¤±¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤¹¤ëÂ¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Î¾Æ¤Êý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡©
ÃæÂ¼¡§¤¤¤ä¡ª¾ÆÆù¤ò¤¦¤Þ¤¯¾Æ¤±¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½ÃÓÃ¼¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓÃ¼¡§»ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»ä¤Î³Ø¹»¤Ï´ù¤ÎÃæ¤ËÊª¤òÃÖ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä·ë¹½¥Ï¥ó¥«¥Á¤È¤«¥ê¥Ã¥×¤È¤«¤òÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þµ¢¤í¤¦¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¼¡¤ÎÆü¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¶µÂî¤Î¾å¤Ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡ËÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¡Ö¤¢¤ì¡¢»ä¤Î¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë¹½Í§Ã£¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢Ëº¤ì¤Æ¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¿§¡¹¡Ä¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤µ¤¤Û¤É¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤â¤Ç¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¼þ°Ï¤Î¤ªÍ§Ã£¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
È¬ÌÚ¡§¤³¤ÎÁ°¡¢¼çÂê²Î¡ÖYellow Yellow¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÊÌ¤Ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤È¤·¤Æ¡¢ ËÍ¤¿¤Á¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÌðÌî¤¯¤ó¤¿¤Á¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿³Ø¥é¥ó¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë±ÇÁü¤â»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÌðÌî¤¯¤ó¤È¤·¤Æ¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¹¤´¤¯±Ç²è¤Î¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÃæÂ¼¡§ËÍ¤âºîÉÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¡¢Ìòºî¤ê¤ÇÃ»È±¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¡Ö±Ç²è¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¤¢¤ì¤Ã¡ª¤¤¤ë¤è¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤¢¡¢¤½¤ì¡¢°ã¤¦¤è¡£±©¼Æ¤À¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤È¤«¤â¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âÁÞÆþ²Î¡ÖStaying with you¡×¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±Ç²è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤â¤ß¤ó¤Ê´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´¶ÁÛ¤ÎLINE¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÃÓÃ¼¡§»ä¤â¡¢²ÈÂ²¤ä¿Æ¤»¤¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡ÄÁ´¹ñ¾å±Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤»¤¤âÀäÂÐ¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥à¥Ó¥Á¥±¤ò10Ëç°Ê¾åÇã¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ìÇã¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡×¤Ã¤ÆÊ¿µ¤¤Ê´é¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼¡¤ÎÆü¤°¤é¤¤¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤â²¿Ëç¤«Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÇã¤Ã¤Æ¡Ä¡£·ë¶É20Ëç¶á¤¯¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¼þ¤ê¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡õÃæÂ¼³¤¿Í¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¡ØÌðÌî¤¯¤ó¤ÎÉáÄÌ¤ÎÆü¡¹¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü
¡¡º£ºî¤ÏÅÄÂ¼·ë°á»á¤Î¿Íµ¤¥é¥Ö¥³¥áÌ¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¡£¤Ê¤¼¤«ËèÆü¥±¥¬¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈÄ¶ÉÔ±¿ÂÎ¼Á¡É¤Ê¹â¹»À¸¡¦ÌðÌî¹ä¤Î¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ëÎø¤È¡ÈÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸³è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ë¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤È¤ÎÍ¥¤·¤¤À¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¥Ô¥å¥¢¥¥å¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼¡£ÌðÌî¤¯¤ó¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¤À¤ó¤À¤ó¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯½÷»Ò¹âÀ¸¡¦µÈÅÄÀ¶»ÒÌò¤òÃÓÃ¼¡¢µÈÅÄ¤ËÊÒ»×¤¤¤¹¤ë³Ø¹»¥¤¥Á¤Î¥â¥ÆÃË¡¦±©¼ÆÍºÂçÌò¤òÃæÂ¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¤Þ¤ººîÉÊ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀÅª¤ÊÌòÊÁ¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤¿¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÓÃ¼¡§¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤ËÅÄÂ¼ÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤«¤ì¤ë³¨¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ç¡¢³¨¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î1´¬¤È¤«¤ÏÆÃ¤Ë¡¢ÌðÌî¤¯¤ó¤Î²ø²æ¤â¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À¶»Ò¤Á¤ã¤ó¤âÌðÌî¤¯¤ó¤â¤ß¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»Ò¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¤È¡£¼ÂºÝ¤ËÂæËÜ¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¡¢À¶»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¿´ÇÛÀ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¡©»ä¤¬¤³¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥¤ÈÉÔ°Â¤¬ºÇ½é¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°È±¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÌò¤Î¤¿¤á¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÁ°¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¬ÌÚ¡§¸µ¡¹1´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼æ¤«¤ì¤Æ¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¸¶ºî¤ò¾¯¤·¤À¤±ÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¾ïÉÁ¼Ì¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â²ø²æ¤ÎÉÁ¼Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¾¯¤·¤À¤±ÌðÌî¤¯¤ó¤Ë¿§µ¤¤â´¶¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÌ¡²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼Â¼Ì±Ç²è¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï²ø²æ¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ç¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¡¹¤È¤¤¤í¤¤¤íÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ»ö¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÌðÌî¤¯¤ó¤Ï¥Ô¥å¥¢¤Ê¿´¤¬1ÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£±³¤ò¤Ä¤«¤º¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ª¼Çµï¤ÎºÝ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤¬ÌðÌî¤¯¤ó¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤éËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÌÜÀþ¤ò¤º¤é¤µ¤º¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¸«¤ë¤È¤«¡ÄºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÃæÂ¼¡§ºîÉÊ¼«ÂÎ¤ÏËÍ¤âÇÒ¸«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ï¼¡¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¤ÈÅ¸³«¤Î»ÅÊý¤¬ÌÌÇò¤¤Ì¡²è¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥é¥Ö¥³¥áÌ¡²è¤Ë¤Ê¤¤¿·Á¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³¨¤äÊ¸»ú¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ½Ð¤Æ¤¤¤¿6´¬Ê¬Á´ÉôÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£±©¼Æ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÉáÃÊ¡¢ËÍ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï³ä¤È¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ ±©¼Æ¤Ï³Ø¹»¤ÎÃæ¤Ç¤â·ë¹½ÌÀ¤ë¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉáÃÊ¤«¤éÌÀ¤ë¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤¹¤´¤¯Æß´¶¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¿Í¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æüº¢¤è¤êÆß´¶¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¤½¤ÎÆß´¶¤µ¤Ï¡ÈÆ°¤¸¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÂ¼¡§Æ°¤¸¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¥³¥±¤¿¤È¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥³¥±¤¿¤Î¤«¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
È¬ÌÚ¡§Æß´¶¤À¤Í¡Á¡Ê¾Ð¡Ë
ÃæÂ¼¡§¤Ç¤âº£¤Ï¤â¤¦¤½¤ÎÆß´¶¤µ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ °É»ü¤µ¤ó¤¬¥Í¥¤¥ëÊÑ¤¨¤¿¤Î¤âµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
ÃÓÃ¼¡§¡Ê¥Í¥¤¥ë¤ò¤ß¤»¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¡Ë
¡½¡½·àÃæ¤Ç¤ÏÌðÌî¥É¥ê¡¼¥à¡¢ÌðÌî¤¯¤ó¤¬Ì´¸«¤ëÉáÄÌ¤Î³Ø¹»À¸³è¤¬Ãç´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬1ÈÖÀÄ½Õ¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃæÂ¼¡§ËÍ¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²Æº×¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÃË½÷3¡§3¤Ç¥Ç¡¼¥È¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ªº×¤ê¤Î¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÄ½Õ¤À¤Ê¡Á¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ç´Ö¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì²°Âæ¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ªº×¤ê¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æº£¡¢ÂÎ¸³¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÃæÂ¼¡§¼ÍÅª¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¢¤È¡¢¶âµû¤¹¤¯¤¤¤È¤«¤â¤ß¤ó¤Ê¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½ÌðÌî¤¯¤ó¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¶âµû¤ò¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤Î¤È¤¤ÎÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÁÇ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
È¬ÌÚ¡§ÁÇ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£´ðËÜÅª¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤ÏÁ´Éô¡¢ÁÇ¤Ç¤¹¡£
ÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Åö»þ¡¢·Ð¸³¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤Éº£ºî¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤¿¤«¡£
È¬ÌÚ¡§¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¶µ¼¼¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ÏÂçÂÎ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È°ì½ï¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼¡§¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬Îø¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¤§¡£
¡½¡½ÃÓÃ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤À10Âå¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡£
ÃæÂ¼¡§¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¡Á¡ª
¡½¡½¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÃÓÃ¼¡§2¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡ªÉáÃÊ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍ§Ã£¤È¤âÀ©Éþ¤ÇÊü²Ý¸å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï·ë¹½¡¢¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥Ô¥¶¤È¤«ÂçÎÌ¤ËÍê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í¿ô¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î6¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹Ô¤±¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤ÏÎÓ´Ö³Ø¹»¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¥¯¥é¥¹Á´°÷¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ð¥ÐÈ´¤¤ä¥¸¥¸È´¤¤ò¤·¤Æ¡¢È¬ÌÚ¤µ¤ó¤âÃæÂ¼¤µ¤ó¤â¡Ö¥Ð¥ÐÈ´¤¤¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤«¡Öº£¡¢¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤È¤«¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ä¤â¤Û¤ÜÁÇ¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£È¬ÌÚÍ¦À¬¡õÃæÂ¼³¤¿Í¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´¶ÁÛ¤Ë´üÂÔ¡¡ÃÓÃ¼°É»ü¤ÏÎ¾¿Æ¤Î¡È¥à¥Ó¥Á¥±ÂçÎÌ¹ØÆþ¡ÉÌÀ¤«¤¹
¡½¡½¤´¼«¿È¤ÏÌðÌî¤¯¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Î¿Í¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÀ¶»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤¹¤ëÂ¦¤È¤«¿Í¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ëÂ¦¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
È¬ÌÚ¡§¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤è¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¼þ°Ï¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÂ¼¡§Ã¯Ã¯¡©µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª
È¬ÌÚ¡§¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¡Êº´Æ£¡ËÂç¼ù¤¯¤ó¤Ç¤¹¤È¤«¡ÊÃæÅç¡Ëñ¥ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÁêÊý¤È¤«¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£(¾Ð)
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÃæÂ¼¡§¾Æ¤Æù¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡©
È¬ÌÚ¡§¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¤Í¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤¢¤È¤ÏËÍ¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÁ´Á³¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¾ï¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼¡§ËÍ¤âÂ¿Ê¬¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
È¬ÌÚ¡§¤¤¤ä¡¢¤Ç¤âËÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï·ë¹½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¦¤À¤è¡©
ÃæÂ¼¡§¤è¤¯¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤©¡ª¤Ç¤âÍ¦À¬¤¯¤ó¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤À¤ÈÂ¿Ê¬¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Î¤³¤ÎÀ³Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ø¤¸¤ã¤¢¤¤¤¤¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ËÁ´Éô¤æ¤º¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾ÆÆù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÍ¤¬¾Æ¤¯ÇÉ¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾ÆÆù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¾Æ¤Êô¹Ô¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£
È¬ÌÚ¡§ºÇ¹â¡ª
ÃæÂ¼¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ÆÄ¹¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ÆÆù¤À¤±¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤¹¤ëÂ¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Î¾Æ¤Êý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡©
ÃæÂ¼¡§¤¤¤ä¡ª¾ÆÆù¤ò¤¦¤Þ¤¯¾Æ¤±¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½ÃÓÃ¼¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓÃ¼¡§»ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»ä¤Î³Ø¹»¤Ï´ù¤ÎÃæ¤ËÊª¤òÃÖ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä·ë¹½¥Ï¥ó¥«¥Á¤È¤«¥ê¥Ã¥×¤È¤«¤òÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þµ¢¤í¤¦¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¼¡¤ÎÆü¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¶µÂî¤Î¾å¤Ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡ËÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¡Ö¤¢¤ì¡¢»ä¤Î¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë¹½Í§Ã£¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢Ëº¤ì¤Æ¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¿§¡¹¡Ä¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÀ¤ÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤µ¤¤Û¤É¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤â¤Ç¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¼þ°Ï¤Î¤ªÍ§Ã£¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
È¬ÌÚ¡§¤³¤ÎÁ°¡¢¼çÂê²Î¡ÖYellow Yellow¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÊÌ¤Ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤È¤·¤Æ¡¢ ËÍ¤¿¤Á¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÌðÌî¤¯¤ó¤¿¤Á¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿³Ø¥é¥ó¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë±ÇÁü¤â»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÌðÌî¤¯¤ó¤È¤·¤Æ¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¹¤´¤¯±Ç²è¤Î¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÃæÂ¼¡§ËÍ¤âºîÉÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¡¢Ìòºî¤ê¤ÇÃ»È±¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¡Ö±Ç²è¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¤¢¤ì¤Ã¡ª¤¤¤ë¤è¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤¢¡¢¤½¤ì¡¢°ã¤¦¤è¡£±©¼Æ¤À¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤È¤«¤â¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âÁÞÆþ²Î¡ÖStaying with you¡×¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±Ç²è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤â¤ß¤ó¤Ê´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´¶ÁÛ¤ÎLINE¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÃÓÃ¼¡§»ä¤â¡¢²ÈÂ²¤ä¿Æ¤»¤¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡ÄÁ´¹ñ¾å±Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤»¤¤âÀäÂÐ¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥à¥Ó¥Á¥±¤ò10Ëç°Ê¾åÇã¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ìÇã¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡×¤Ã¤ÆÊ¿µ¤¤Ê´é¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼¡¤ÎÆü¤°¤é¤¤¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤â²¿Ëç¤«Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÇã¤Ã¤Æ¡Ä¡£·ë¶É20Ëç¶á¤¯¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¼þ¤ê¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£