LUNA SEA、35周年記念ツアー映像作品リリース
LUNA SEAが、8月24日・25日に東京ガーデンシアターで開催された＜LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 2- "IMAGE or REAL"＞、＜LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 2- "SEARCH FOR MY EDEN"＞の映像作品を発売することが発表された。
今回映像作品化が発表された公演は、メジャーデビュー直後92年に開催の＜IMAGE or REAL＞と93年に開催されたツアー＜SEARCH FOR MY EDEN＞を現代のLUNA SEAで表現した公演。初期の独創的な世界観を持つ楽曲で構成されたLUNA SEAの存在感を確立し、その後の飛躍の架け橋となったツアーでもある。
今作がリリースされる2月19日の直後には＜ERA TO ERA＞ツアーのグランドファイナルとなる東京ドーム公演が行われる。
商品情報
予約：https://luna-sea.lnk.to/20250219Blu-ray
詳細：ttps://avex.jp/lunasea/live-movie/
◼︎35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA
"IMAGE or REAL" 2024.08.24 at TOKYO GARDEN THEATER(仮)
◼︎35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA
"SEARCH FOR MY EDEN" 2024.08.25 at TOKYO GARDEN THEATER(仮)
【初回生産限定盤】
（1）Blu-ray Disc 2枚組 BOX SET
AVXD-27815〜6￥15,400(tax in)
（2）Blu-ray Disc 1枚
AVXD-27817￥7,700(tax in)
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AVXD-27818￥7,700(tax in)
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AVX1-27819〜20￥24,200(tax in)
限定収録：ドキュメント映像 ライヴ写真集 予定
・各ショップオリジナル特典
TOWER RECORD：特製ラバーバンド
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楽天ブックス：【Blu-ray Disc2枚組】スマホショルダー【Blu-ray Disc】2形態アクリルコースター
Amazon：メガジャケ
新星堂 WonderGoo：カードミラー
mu-mo SHOP：スマホサイズホログラムステッカー
OTHER SHOP(その他応援店) ：A3ポスター
ライヴ情報
東京ドーム
2025年2月22日(土)
開場16:00 / 開演18:00
＜LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE- LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-＞
東京ドーム
2025年2月23日(日祝)
開場15:00 / 開演17:00
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