LUNA SEAが、8月24日・25日に東京ガーデンシアターで開催された<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 2- "IMAGE or REAL">、<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 2- "SEARCH FOR MY EDEN">の映像作品を発売することが発表された。

商品情報

2025.2.19 ON SALE

予約:https://luna-sea.lnk.to/20250219Blu-ray

詳細:ttps://avex.jp/lunasea/live-movie/



◼︎35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA

"IMAGE or REAL" 2024.08.24 at TOKYO GARDEN THEATER(仮)



◼︎35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA

"SEARCH FOR MY EDEN" 2024.08.25 at TOKYO GARDEN THEATER(仮)



【初回生産限定盤】

(1)Blu-ray Disc 2枚組 BOX SET

AVXD-27815〜6¥15,400(tax in)



(2)Blu-ray Disc 1枚

AVXD-27817¥7,700(tax in)



(3)Blu-ray Disc 1枚

AVXD-27818¥7,700(tax in)



【SLAVE (ファンクラブ)限定盤】

(4)Blu-ray Disc 2枚組 + PHOTOBOOK 2冊 豪華SPECIAL BOX SET

AVX1-27819〜20¥24,200(tax in)

限定収録:ドキュメント映像 ライヴ写真集 予定



・各ショップオリジナル特典

TOWER RECORD:特製ラバーバンド

HMV:スマホサイズクリアステッカー

TSUTAYA:クリアポスター

セブンネットショッピング:マルチショルダー

楽天ブックス:【Blu-ray Disc2枚組】スマホショルダー【Blu-ray Disc】2形態アクリルコースター

Amazon:メガジャケ

新星堂 WonderGoo:カードミラー

mu-mo SHOP:スマホサイズホログラムステッカー

OTHER SHOP(その他応援店) :A3ポスター

ライヴ情報

<LUNA SEA / GLAY The Millennium Eve 2025>

東京ドーム

2025年2月22日(土)

開場16:00 / 開演18:00



<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE- LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG->

東京ドーム

2025年2月23日(日祝)

開場15:00 / 開演17:00

関連リンク

◆LUNA SEA オフィシャルサイト

◆LUNA SEA オフィシャルTwitter

◆LUNA SEA オフィシャルInstagram

◆LUNA SEA オフィシャルFacebook

◆LUNA SEA オフィシャルYouTubeチャンネル

バンド結成35周年ツアー<35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA>は、これまでのツアーを公演ごとに各時代を行き来するというコンセプトのLUNA SEA史上最大規模のツアー。今回映像作品化が発表された公演は、メジャーデビュー直後92年に開催の<IMAGE or REAL>と93年に開催されたツアー<SEARCH FOR MY EDEN>を現代のLUNA SEAで表現した公演。初期の独創的な世界観を持つ楽曲で構成されたLUNA SEAの存在感を確立し、その後の飛躍の架け橋となったツアーでもある。今作がリリースされる2月19日の直後には<ERA TO ERA>ツアーのグランドファイナルとなる東京ドーム公演が行われる。