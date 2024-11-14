ºå¿ÀÀª¤Ï»²²Ã¤»¤º¡Äµð¿Í¤äÂë¤Î¸µ¥É¥é1Åê¼ê¤â¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ËÎ×¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÃíÌÜÁª¼ê¡É
ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç12µåÃÄ¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿
¡¡¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤¬14Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£45Áª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·¸¶ÂóÌéÅê¼ê¤äDeNA¤ÎÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¡¢ºå¿À¤Î²Ã¼£²°Ï¡Åê¼ê¤é¤ÏÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤ÏºòÇ¯¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿²Ã¼£²°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£µ¨¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¤Î½ÐÎÝÎ¨.392¡¢2°Ì¤Î30ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿±óÆ£À®ÆâÌî¼ê¤é5Áª¼ê¤¬ÀïÎÏ³°¡£¤·¤«¤·¡¢ºå¿À¤«¤é¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¤ÏÈ¬¸Í³Ø±¡Âç¤«¤é2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¹â¶¶Í¥µ®Åê¼ê¤äÄ¾¹¾ÂçÊåÅê¼ê¤Ï»²²Ã¤»¤º¡£DeNA¤Ïº£µ¨¤â15»î¹ç¤Ê¤¬¤éËÉ¸æÎ¨1.93¤À¤Ã¤¿26ºÐº¸ÏÓ¤ÎÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢1·³¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÂçÏÂÆâÌî¼ê¡¢ÂçÅÄÂÙ¼¨¡¢ÆïËÜÂÙ»ËÎ¾³°Ìî¼ê¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎóîÆ£Âç¾¡¢·¸¶ÂóÌé¡¢É÷´ÖµåÂÇÅê¼ê¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î²£»³ÉöÅê¼êÅê¼ê¡¢À¾Éð¤ÎÍÛÀî¾°¾ÆâÌî¼ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î²ÅÌï¿¿¿·ÌéÅê¼ê¤é¤âÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë