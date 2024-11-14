¾®ÎÓÌ´²Ì¡È¥Í¥¯¥¹¥ÈÃÝÅÄ¤Î°ïºà¡É¡¡»Õ¾¢¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¤òÍ¸À¼Â¹Ô
¡¡º£µ¨¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Ï£²»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¯´Ö½÷²¦¤Ï£¸¾¡¤òµó¤²¡¢°µ´¬¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿ÃÝÅÄÎï±û¡Ê£²£±¡Ë¡á¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×£È£Ä¡á¤¬½é¤á¤Æ¼Í»ß¤á¤¿¡£ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î£²Ç¯¥·¡¼¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÃÝÅÄ¤ò´Þ¤á¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¤¬Æ±¥Ä¥¢¡¼¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦¡£ÀªÎÏ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÍèµ¨¡¢µ¼Ô¤¬¡È¥Í¥¯¥¹¥ÈÃÝÅÄ¡É¤È¤·¤Æ¿ä¤¹¾®ÎÓÌ´²Ì¡Ê£²£±¡Ë¡á¥è¥³¥Ï¥Þ¥¿¥¤¥ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡á¤È¤Ï¡£
¡¡Íèµ¨¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£Ç¯´Ö½÷²¦¤ÎÃÝÅÄ¤Ï£±£°·îËö¤«¤é¤Î£Ô£Ï£Ô£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÍ¥¾¡ÆÃÅµ¤ÇÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î£²Ç¯¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢½Ð¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿£±£²·î¤ÎÆ±¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤ò²óÈò¡£¿·½÷²¦¤¬Áá¤¯¤â³¤³°¿Ê½Ð¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ËÜ³Ê»²Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÝÅÄ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££²Ç¯Ï¢Â³Ç¯´Ö½÷²¦¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤ä¡¢»ÐËå¹ç¤ï¤»¤Æº£µ¨£¶¾¡¤Î´ä°æÌÀ°¦¡¦ÀéÎç¡¢¸¶±Ñè½²Ö¤âºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Î¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¤¿¥È¥Ã¥×¥×¥í¤¬¼çÀï¾ì¤ò°Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Íèµ¨¤Î¹ñÆâÁÈ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡¡È¥Í¥¯¥¹¥ÈÃÝÅÄ¡É¤òÁÀ¤¦°ïºà¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ¼Ô¤ÏÃÝÅÄ¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¾®ÎÓÌ´²Ì¤òÉ®Æ¬¸õÊä¤Ëµó¤²¤ë¡£Ê¿¶ÑÈôµ÷Î¥Ìó£²£¶£°¥ä¡¼¥É¤ò¸Ø¤ëÈô¤Ð¤·²°¤Ç¡¢ÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»£¹£´¾¡¤ÎÈøºê¾»Ê¤Ë»Õ»ö¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼£±¡¦£µ´üÀ¸¤ÎÂç´ï¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢¾®ÎÓ¤Î¥³¡¼¥Á¤ä¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÃÒ½Õ»á¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¡ÖÃÝÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤âÎô¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼½é¤Î¥Õ¥ë»²Àï¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¡¢£³·î¤Î¥¢¥¯¥µ¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ£³°Ì¡£Í½ÁªÍî¤Á£±£±ÅÙ¤ÈÉâ¤ÄÀ¤ß¤Ï·ã¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥Ã¥×£±£°¤Ï£¸ÅÙ¤ÈÇúÈ¯ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°£³£³°Ì¤Ç½é¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤òÅö³Î¤µ¤»¤¿¡£¾®ÎÓ¤Ï¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿°ìÇ¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨³«ËëÁ°¤Î£±·î£²£´Æü¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¾®ÎÓ¤Ï»Õ¾¢¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¥·¡¼¥É¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¸«»ö¤ËÍ¸À¼Â¹Ô¡£»Õ¾¢¤È¤ÎÀÀ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¡£ÀäÂÐ¥·¡¼¥É¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡Æ±³ØÇ¯¤Ç½÷²¦¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿ÃÝÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¡£¤¿¤À¡¢º£µ¨¤Ï¼«¿È¤È¤Î°ã¤¤¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï°ì½ï¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡×¡£¿·½÷²¦¤ÎÈôÌö¤Î¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤Î¸þ¾å¤Ï¾®ÎÓ¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡¢º£µ¨¤Ï½é¥·¡¼¥É¤ÈÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë£²£±ºÐ¤Ï¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬Í¥¾¡¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç£±¾¡¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¾Ç¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¡Ê»Õ¾¢¤Î¡ËÃÂÀ¸Æü¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡£½éÍ¥¾¡¤Ã¤Æ¸À¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¡£Íèµ¨¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£(¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦ÃæÃ«Âç»Ö)