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14日午前9時2分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沿岸北部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、青森県の青森南部町、岩手県の宮古市、久慈市、田野畑村、普代村、野田村、岩手洋野町、大槌町、八幡平市、葛巻町、それに遠野市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□青森県
青森南部町

□岩手県
宮古市　久慈市　田野畑村
普代村　野田村　岩手洋野町
大槌町　八幡平市　葛巻町
遠野市

■震度1
□青森県
八戸市　三沢市　東北町
三戸町　五戸町　階上町

□岩手県
山田町　岩泉町　大船渡市
釜石市　住田町　盛岡市
二戸市　岩手町　矢巾町
軽米町　九戸村　一戸町
花巻市　北上市　一関市
奥州市

□宮城県
気仙沼市　栗原市　石巻市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。