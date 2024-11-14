青森県、岩手県で最大震度2の地震 青森県・青森南部町、岩手県・宮古市、久慈市、田野畑村、普代村、野田村
14日午前9時2分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は岩手県沿岸北部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、青森県の青森南部町、岩手県の宮古市、久慈市、田野畑村、普代村、野田村、岩手洋野町、大槌町、八幡平市、葛巻町、それに遠野市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□青森県
青森南部町
□岩手県
宮古市 久慈市 田野畑村
普代村 野田村 岩手洋野町
大槌町 八幡平市 葛巻町
遠野市
■震度1
□青森県
八戸市 三沢市 東北町
三戸町 五戸町 階上町
□岩手県
山田町 岩泉町 大船渡市
釜石市 住田町 盛岡市
二戸市 岩手町 矢巾町
軽米町 九戸村 一戸町
花巻市 北上市 一関市
奥州市
□宮城県
気仙沼市 栗原市 石巻市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。