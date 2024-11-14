14日午前9時2分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沿岸北部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、青森県の青森南部町、岩手県の宮古市、久慈市、田野畑村、普代村、野田村、岩手洋野町、大槌町、八幡平市、葛巻町、それに遠野市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□青森県

青森南部町



□岩手県

宮古市 久慈市 田野畑村

普代村 野田村 岩手洋野町

大槌町 八幡平市 葛巻町

遠野市

■震度1

□青森県

八戸市 三沢市 東北町

三戸町 五戸町 階上町



□岩手県

山田町 岩泉町 大船渡市

釜石市 住田町 盛岡市

二戸市 岩手町 矢巾町

軽米町 九戸村 一戸町

花巻市 北上市 一関市

奥州市



□宮城県

気仙沼市 栗原市 石巻市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。