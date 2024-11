今年で50周年を迎えたハローキティと、57周年のリカちゃん。長年、日本はもちろん世界中を笑顔にしてきたふたりのペシャル対談が実現。子どもから大人まで幅広い人気だが、それぞれの魅力やコラボの思い出とは? 多岐にわたる活躍の中で、リカちゃんが最近驚いたハローキティの活動も教えてくれた。■リカちゃんがハローキティをお祝い、長い間活躍するふたりはお互いをどう思っている?

――まずは、キティちゃん、アニバーサリーおめでとうございます!【キティちゃん】ありがとう! いつも応援してくれるたくさんのお友だちや、キティを大好きでいてくれるみんなのおかげです! これまでに会ってなかよくしてくれた世界中のお友だちのお顔が浮かんできて、とってもとってもうれしい気持ちです。みんなが笑顔になってくれると、キティもうれしくなって、もっともっといろんなことに挑戦して、たくさんのお友だちを笑顔にしたいなって思うの。今年は、アニバーサリーイベントや新しくはじめたTikTokなどを通して、今まで以上にたくさんのお友だちと出会えたり、なかよくなれました♪【リカちゃん】キティちゃん、おめでとう! リカはずっとキティちゃんに夢中なの! この前キティちゃんのおうちにご招待してもらったとき、すっごく楽しかったね♪ 今度はリカのおうちに遊びに来てね☆ パパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃん、いもうとのミキちゃん・マキちゃん、みつごのかこちゃん・みくちゃん・げんくん、プリンちゃんたちみーんなで楽しみにしているよ♪ これからもなかよくしてね!――キティちゃんもリカちゃんも長い間活躍してきましたが、お互いをどう思っていますか?【キティちゃん】いつもオシャレで、チャーミングで、お友だちみんなを笑顔にしてくれるリカちゃんは、キティの憧れです☆【リカちゃん】うれしいな! リカはキティちゃんの大ファンなの☆ キティちゃんが活躍している姿を見るとリカもがんばろうっておもうんだ♪――お互いの魅力はどんなところ?【キティちゃん】ファッションも、スポーツも、いろんな新しいことにチャレンジしているところです!【リカちゃん】たくさんあるけど、世界中にたくさんのおともだちがいること! いつも明るくてやさしいところもだいすきです☆【キティちゃん】リカちゃんのSNSはいつも写真がステキで、ハッピーな気持ちになれるメッセージもあって、見ていてとってもステキって思います♪ キティもリカちゃんの投稿からパワーをもらっています!【リカちゃん】ありがとう! リカもキティちゃんの投稿いつもみているよ♪ 大活躍で本当にすごいな☆ ステキなニュースをメルシーです!ママと一緒に「ハローキティ展」へ行く約束をしたよ♪楽しみだな☆――お互いファンで、リスペクトしているんですね! キティちゃんは、さまざまな活動をがんばってきましたが、どうしていつもいろいろなことに挑戦し続けているの?【キティちゃん】それはね、世界中のみんなとなかよくなりたいから! みんなはどんなものに興味があるのかな、キティにもできるかな、一緒にやってみたいなって思いながら、たくさんのことにチャレンジしてきました。【リカちゃん】キティちゃんは本当にすごいな…新しいことをはじめるのってとっても勇気がいると思うの! リカ、尊敬しちゃう☆ 最近リカがおどろいたのは、ドジャースタジアムの始球式! ドジャースは世界一にもなったね☆ キティちゃんがLAに行くことは聞いていたんだけど、始球式に出ることは知らなかったからテレビで見てすっごくびっくりしたよ! ユニフォームも似合っていてかわいかった〜☆ リカもいつか始球式で投げられるように今から投球練習よ! うふふ♪――ふたりとも、本当に活動の幅が広いですよね。それぞれ、これまでで思い出に残っていることは?【リカちゃん】思い出はたくさんありすぎて困っちゃうな…! でもいくつか挙げるとしたら「リカちゃんでんわ」(※1968年開始のリカちゃんとお話ができるテレフォンサービス)をはじめたことや、2017年に「フランス観光親善大使」を務めてSNSでフランスの魅力を発信したことは、たくさんのおともだちとおはなしができて思い出に残っているよ♪ そして一番最近だと「みおちゃん」(今田美桜)とお友だちになったことかな☆――キティちゃんは、コラボレーションなどで大胆に変身する姿が印象に残っていますが、いかがですか?【キティちゃん】たーくさんあるけど、楽しかったのはハチさんです!(ハチのコスプレをしたデザイン)。お友だちから「キティならハチさんが似合うんじゃない?」ってオススメしてもらって、思い切ってイメチェンしてみたの。――いろんな活動をとおして、子どもから大人、海外までファンが増えて…。【リカちゃん】ファンだなんて! いっしょに遊んでくれるのが小さい子だけじゃなくて、SNSをはじめて大人の方ともお話できるようになったわ☆ リカの投稿をみてコメントしてくれたり、リカのためにお洋服を作ってくれたり、写真を撮ってもらうときは、まばたきしないようにがんばって目をあけているのよ! うふふ♪【キティちゃん】キティもとってもうれしいです! これからも、もっとも〜っと、たくさんの人とお友だちになって、世界中になかよしの輪を広げていきたいです♪――時代に合わせて変ったこともありますか?【キティちゃん】いつもキティは、みんなの興味があるものを一緒にやってみたいって思っているんですけど、ハイビスカスの飾りをつけて、お姉さんっぽく“コギャルスタイル”をしてみたときは、お友だちのみんなとおそろいなのがうれしくてスキップしちゃいました!【リカちゃん】コギャルスタイル、一緒にやってみたいな☆ リカは、いつも季節感とトレンドを取り入れることを意識しているかな? 夏は明るい色やノースリーブ、冬はモコモコの素材を取り入れたり、お着物でおでかけしたりもするよ☆ 最近は推し活を始めたから、痛バッグを作るのにもハマっているの♪ でも、ちょっとだけ苦労してるのがお洋服の収納! お気に入りがいっぱいあるから衣替えが大変なの! あと、学校に行くときはランドセルや上履きとのコーディネートも考えなきゃいけないから、早起きしていろいろ悩んでいるとファッションショーみたいになっちゃうの、うふふ♪■注目の最新コラボ、リカちゃんのアニバーサリーコーデにハローキティも感激!――キティちゃんとリカちゃんはこれまで何度もコラボしてきましたが、今年は「フォトジェニックリカ ハローキティ50thアニバーサリースタイル」も登場!【リカちゃん】キティちゃんのアニバーサリーを全身で表現してみたの☆ キティちゃんのトレードマークのリボンのモチーフがドレスや小物にちりばめられていてかわいいでしょ? おきにいりは総柄のワンピースとキティちゃんモチーフのカチューシャ! ヘアスタイルとメイクもキティちゃんをイメージしたんだ♪【キティちゃん】とーってもかわいいです☆ リカちゃんが、キティのアニバーサリーイヤーをお祝いして、リボンをコーディネートのポイントにしてくれていたり、キティのカチューシャもつけてくれていたのも、うれしかったの♪【リカちゃん】そう言ってもらえてうれしいな! キティちゃんとはこれまでもいっぱいコラボレーションしてきたの☆ かわいいお洋服がいっぱいあるんだよ♪――今回の対談の写真もとっても素敵です! ふたりはそれぞれ、今後どんなことをしたいですか?【キティちゃん】いつもキティのことを応援してくれて、なかよくしてくれるみんな、そしてこれから新しく出会えるみんなとも、もっともーっとなかよくなれる、そんな活動ができたら、キティもとってもうれしいです!【リカちゃん】リカもこの写真お気に入りなの☆ やってみたいことはたくさんあるけどタレント活動も頑張って、いつか映画やドラマとかにも出られたらいいな♪ みなさんにもっともっと元気を届けられたらうれしいです!――ふたりのこれからの活躍が楽しみです! お互いへエールを!【キティちゃん】リカちゃん、これからもキティと一緒に、世界中のお友だちに笑顔を届けていきましょう♪ ずっとずーっと、よろしくね☆【リカちゃん】キティちゃんのがんばっている姿がリカの原動力のひとつです! これからもいっしょにお仕事したり、遊んだりできるとうれしいな☆ よろしくね♪――では最後に、ファンのみんなにもメッセージをお願いします!【キティちゃん】みなさーん! いつもキティのことを応援してくれて、ありがとうございます♪ これからもキティとなかよしでいてね☆【リカちゃん】いつもメルシーです♪ 大変なこともあるけど、でんわやSNSでリカがみなさんに励ましてもらったみたいに、世界中の人に笑顔になってもらえるような活動がしたいな! みなさんにいいことがありますように☆(C) 2024 SANRIO CO., LTD. 著作:(株)サンリオ(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L653903(対談写真:田中達晃/Pash)