１３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．４３ドル（＋０．３１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５８６．５ドル（－１９．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０５９．０セント（－９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４１．００セント（－１１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．５０セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００４．２５セント（＋０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８０．２８（＋０．８９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．４３ドル（＋０．３１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５８６．５ドル（－１９．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０５９．０セント（－９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４１．００セント（－１１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．５０セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００４．２５セント（＋０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８０．２８（＋０．８９）
出所：MINKABU PRESS