＜個人投資家の予想＞ 11月14日 08時 ＜個人投資家の予想＞ 11月14日 08時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3624) アクセルＭ 東証グロース

(6862) ミナトＨＤ 東証スタンダード

(9416) ビジョン 東証プライム

(6871) 日本マイクロ 東証プライム

(2915) ケンコーマヨ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(6324) ハーモニック 東証スタンダード

(9960) 東テク 東証プライム

(4543) テルモ 東証プライム

(6413) 理想科学 東証プライム

(9735) セコム 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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