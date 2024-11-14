■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3624) アクセルＭ　　 東証グロース
(6862) ミナトＨＤ　　 東証スタンダード
(9416) ビジョン　　　 東証プライム
(6871) 日本マイクロ　 東証プライム
(2915) ケンコーマヨ　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6324) ハーモニック　 東証スタンダード
(9960) 東テク　　　　 東証プライム
(4543) テルモ　　　　 東証プライム
(6413) 理想科学　　　 東証プライム
(9735) セコム　　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS