＜個人投資家の予想＞ 11月14日 08時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3624) アクセルＭ 東証グロース
(6862) ミナトＨＤ 東証スタンダード
(9416) ビジョン 東証プライム
(6871) 日本マイクロ 東証プライム
(2915) ケンコーマヨ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6324) ハーモニック 東証スタンダード
(9960) 東テク 東証プライム
(4543) テルモ 東証プライム
(6413) 理想科学 東証プライム
(9735) セコム 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3624) アクセルＭ 東証グロース
(6862) ミナトＨＤ 東証スタンダード
(9416) ビジョン 東証プライム
(6871) 日本マイクロ 東証プライム
(2915) ケンコーマヨ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6324) ハーモニック 東証スタンダード
(9960) 東テク 東証プライム
(4543) テルモ 東証プライム
(6413) 理想科学 東証プライム
(9735) セコム 東証プライム
出所：MINKABU PRESS