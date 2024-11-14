àÀÄ¤¤·ì¤¬Þú¤à»Øá¤Ë9.2Ëü¿Í¶½Ê³¡¡¡ÖËâÂ²¡©¡×¡Ö±§Ãè¿Í¤ËÂÎ¤òºî¤êÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê...¡×
±§Ãè¿Í¤ä²ø½Ã¤«¤é¡¢ÀÄ¤¤·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤½¤ó¤ÊSF¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Èà¤é¤¬¿Í´Ö¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦À¸¤Êª¤Ê¤Î¤À¤È°õ¾ÝÉÕ¤±¤ëÉÁ¼Ì¤À¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¿Í´Ö¤Ë¶á¤±¤ì¤Ð¶á¤¤¤Û¤ÉÉÔµ¤Ì£¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤½¤ó¤Ê¿Í¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤é¡©¡¡»×¤ï¤º¥®¥ç¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸÷·Ê¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢µþÅÔºß½»¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦È¬±©¡Ê¡÷aoiwa_88¡Ë¤µ¤ó¤¬2024Ç¯11·î11Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤À¡£
å«ÁÏ¹Ñ¤¬´¬¤«¤ì¤¿¿Íº¹¤·»Ø¡£¤½¤Î¥¬¡¼¥¼ÉôÊ¬¤Ë¥¸¥ï¥ê¤È¡¢ÀÄ¤¤¥·¥ß¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë¤ÏÀÄ¤¤·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë......¡ª¡©
¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê·ì¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤ó¤À¤Ê¡×
......¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¯¡¢ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ÏÈ¬±©¤µ¤ó¤¬¡ÖÀÄ¤¤·ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëå«ÁÏ¹Ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÒì¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£
13Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬ËÜ¿Í¤ò¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÃ±¤Ê¤ë¹¥´ñ¿´¤«¤éÀ©ºî¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Öå«ÁÏ¹Ñ¤Ã¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê·ì¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë·ì¤òÀÄ¤¯¤·¤¿¤¤¤Ê¤É¤Î´êË¾¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊÈ¬±©¤µ¤ó¡Ë
ºî¤êÊý¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢»ÔÈÎ¤Îå«ÁÏ¹Ñ¤Î¥¬¡¼¥¼ÉôÊ¬¤Ë¡¢ÀÄ¤¤³¨¤Î¶ñ¤òÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£
¤«¤Ê¤ê¤ª¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë°ìÉÊ¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¤ÈÈ¬±©¤µ¤óËÜ¿Í¤â¥®¥ç¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤«ÂÎÄ´¤¬°¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÈ¬±©¤µ¤ó¡Ë
¤³¤ì¤â°ì¼ï¤Î¥×¥é¥·¡¼¥Ü¸ú²Ì¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
È¬±©¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¡ÖÀÄ¤¤·ì¤Îå«ÁÏ¹Ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç9Ëü2000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê13ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¥Ç¥Ó¥ë¥Ð¥ó¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡ÖËâÂ²...¡©¡×
¡Ö±§Ãè¿Í¤ËÂÎ¤òºî¤êÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê...¡×
¡Ö¹õ¤°Ç¤ËÁò¤é¤ì¤·Ãæ³ØÀ¸Ã£¤¬Çã¤¤Àê¤á¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥«¥Ö¥È¥¬¥Ë¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤¹¤ë»þ¤Ë»È¤¦å«ÁÏ¹Ñ¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¤ª¤Ç¤â¥¿¥³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥¯²È¤ä¤ó¡×¤Ê¤ó¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¡£
......¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤À