＜朝鮮日報＞マスクの革新ＤＮＡ 米政府に植え付ける…歳出削減の司令塔に



＜東亜日報＞「トランプ・ストーム」が韓国経済を強襲 金融・内需・輸出すべて揺るがす



＜中央日報＞大統領室 二極化解消に積極対応へ…最大野党の予算要求も受け入れ



＜ハンギョレ＞文前大統領「北と米国、対話再開する」 政府に対北朝鮮政策の転換促す



＜京郷新聞＞世界一の富豪・マスク 政府改革の実権握る



＜毎日経済＞投資ブラックホールの米国 韓国株式市場を襲ったパーフェクトストーム



＜韓国経済＞超強力な「トランプ・ストーム」 韓国総合株価指数「焦土化」

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