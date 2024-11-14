＜朝鮮日報＞マスクの革新ＤＮＡ　米政府に植え付ける…歳出削減の司令塔に

＜東亜日報＞「トランプ・ストーム」が韓国経済を強襲　金融・内需・輸出すべて揺るがす

＜中央日報＞大統領室　二極化解消に積極対応へ…最大野党の予算要求も受け入れ

＜ハンギョレ＞文前大統領「北と米国、対話再開する」　政府に対北朝鮮政策の転換促す

＜京郷新聞＞世界一の富豪・マスク　政府改革の実権握る

＜毎日経済＞投資ブラックホールの米国　韓国株式市場を襲ったパーフェクトストーム　

＜韓国経済＞超強力な「トランプ・ストーム」　韓国総合株価指数「焦土化」
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止