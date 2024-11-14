１４日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０９：３０ 豪・失業率

０９：３０ 豪・新規雇用者数

１９：００ ユーロ・鉱工業生産

１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値）

２２：３０ 米・卸売物価指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数



○決算発表・新規上場など



決算発表：高砂熱<1969>，雪印メグ<2270>，アサヒインテック<2502>，マツキヨココ<3088>，オープンＨ<3288>，トリドール<3397>，北越コーポ<3865>，電通グループ<4324>，日本ペＨＤ<4612>，ＤＩＣ<4631>，リゾートトラ<4681>，浜ゴム<5101>，京都ＦＧ<5844>，アマダ<6113>，日本郵政<6178>，ＳＭＣ<6273>，荏原<6361>，サン電子<6736>，九州ＦＧ<7180>，かんぽ<7181>，ゆうちょ銀<7182>，コンコルディ<7186>，ナカニシ<7716>，朝日インテク<7747>，クレセゾン<8253>，三菱ＵＦＪ<8306>，三井住友ＦＧ<8316>，みずほＦＧ<8411>，三菱ＨＣキャ<8593>，第一生命<8750>，Ｔ＆ＤＨＤ<8795>，近鉄ＧＨＤ<9041>，東映<9605>，サンドラッグ<9989>ほか



出所：MINKABU PRESS