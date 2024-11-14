¡Ö¿¼¹ï¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡È¶ì¶¡É¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Áµ¯ÍÑ¤Ëµ¿ÌäÉä¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï°¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤À¼¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»þÂå¤Î²¸»Õ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢º£µ¨¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿³ùÅÄ¡£¤À¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ê¤¯¡¢´üÂÔ¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤½ÐÍè¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Àá¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ç°õ¾Ý¤Ï¤µ¤é¤Ë°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØWe Are Palace¡Ù¤Ï11·î12Æü¡¢¡Ö¥«¥Þ¥À¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¿¼¹ï¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡ÖÂåÉ½¤Ç¤Ï36¥¥ã¥Ã¥×¤Ç£¸ÆÀÅÀ¡£¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¸«¤¨¤ë¤Û¤É°¤¤Áª¼ê¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë²óÉü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥°¥é¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¡¢µ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥¹¥Ê¡¼¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤È£²ÎóÌÜ¤Ç³ùÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»þÂå¤Ë»Ø´ø´±¤¬93»î¹ç¤Î¤¦¤Á57»î¹ç¤Ç³ùÅÄ¤ò¹¶·âÅª¤Ê¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤È¤·¤Æ»È¤¤¡¢Áª¼ê¤¬15ÆÀÅÀ¡¢£¶¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï£¶ÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤¤°ÌÃÖ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡££¶ÈÖ¤Ç¤ÏÈà¤Î¹¶·âÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òËÜÅö¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¼å¤¯¸«¤¨¤ë¡×
¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤â£µ²óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢£²ÆÀÅÀ¡¢£²¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°¡¦¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥éÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ºÝ¡¢¥«¥Þ¥À¤¬ÆÀ°Õ¤Î±¦Â¤Ç¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¤ÎÍ¸úÀ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡õÃæ¹ñÀï¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤È¤Î¶¦Â¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎ¾Áª¼ê¤È¤â¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¡¢º¸Â¤â¶¯ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹¶·âÅª¤ÊÃæÈ×¤È¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î·Ð¸³¤âÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥°¥é¥¹¥Ê¡¼¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¥«¥Þ¥À¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤è¤êÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¡Ê¥¨¥¼¡Ë¤òÆ°¤«¤¹¤Û¤É¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»þÂå¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤Î¶ìÀï¤¬Â³¤¯¤Ê¤é¡¢²Æ¤ÎÊä¶¯¤Ç¤¢¤ëÈà¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤ê¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¼Â¤ê¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ùÅÄ¤Ï£³»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤â¾Ã²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¤³¤Î¶ì¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£»Ø´ø´±¤Îµ¯ÍÑ¤ò´Þ¤á¡¢º£¸å¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»þÂå¤Î²¸»Õ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢º£µ¨¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿³ùÅÄ¡£¤À¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ê¤¯¡¢´üÂÔ¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤½ÐÍè¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Àá¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ç°õ¾Ý¤Ï¤µ¤é¤Ë°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØWe Are Palace¡Ù¤Ï11·î12Æü¡¢¡Ö¥«¥Þ¥À¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¿¼¹ï¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡ÖÂåÉ½¤Ç¤Ï36¥¥ã¥Ã¥×¤Ç£¸ÆÀÅÀ¡£¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¸«¤¨¤ë¤Û¤É°¤¤Áª¼ê¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë²óÉü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥°¥é¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¡¢µ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï£¶ÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤¤°ÌÃÖ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡££¶ÈÖ¤Ç¤ÏÈà¤Î¹¶·âÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òËÜÅö¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¼å¤¯¸«¤¨¤ë¡×
¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤â£µ²óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢£²ÆÀÅÀ¡¢£²¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°¡¦¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥éÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ºÝ¡¢¥«¥Þ¥À¤¬ÆÀ°Õ¤Î±¦Â¤Ç¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¤ÎÍ¸úÀ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡õÃæ¹ñÀï¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤È¤Î¶¦Â¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎ¾Áª¼ê¤È¤â¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¡¢º¸Â¤â¶¯ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹¶·âÅª¤ÊÃæÈ×¤È¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î·Ð¸³¤âÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥°¥é¥¹¥Ê¡¼¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¥«¥Þ¥À¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤è¤êÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¡Ê¥¨¥¼¡Ë¤òÆ°¤«¤¹¤Û¤É¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»þÂå¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤Î¶ìÀï¤¬Â³¤¯¤Ê¤é¡¢²Æ¤ÎÊä¶¯¤Ç¤¢¤ëÈà¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤ê¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¼Â¤ê¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ùÅÄ¤Ï£³»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤â¾Ã²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¤³¤Î¶ì¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£»Ø´ø´±¤Îµ¯ÍÑ¤ò´Þ¤á¡¢º£¸å¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô