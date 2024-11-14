½©ÌîÄª»Ò¡¡¡ÈºÆÈ¯¡¢Å¾°Ü¤Ê¤·¡É¤ÎÊó¹ð¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤Ë´¶¼Õ¡Ö°ìÊâ¤Å¤Ä°ìÊâ¤Å¤Ä´°¼£¤Ë¤È¤É¤¯¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î½©ÌîÄª»Ò¡Ê67¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î·ãÎå¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡13Æü¤ËÄê´ü·ò¿Ç¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤ª°þÍÍ¤Ç´²²ò¤«¤é2Ç¯2¥«·î¤¿¤Á¡¡ºÆÈ¯¡¢Å¾°Ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿½©Ìî¡£¤³¤ì¤ËÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ÖÂô»³¤ÎÎå¤Þ¤·¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤´¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç²¼¤µ¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö°ìÊâ¤Å¤Ä°ìÊâ¤Å¤Ä´°¼£¤Ë¤È¤É¤¯¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¡¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Î¾®¤µ¤¤¤Ê´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¡¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡½©Ìî¤Ï22Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Î¿©Æ»¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢²½³ØÊü¼ÍÀþÎÅË¡¤Ç¼£ÎÅ¤ËÅØ¤á¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë´²²ò¤·¤¿¤È¸øÉ½¡£Æ±Ç¯7·î¤Ë¤ÏSNS¤Ç¡ÖÆâ»ë¶À¤Î¸¡ºº·ë²Ì¡¡Á°¤ËÆâ»ë¶À¤Ç¼è¤Ã¤¿½ê¤Î¶á¤¯¤Ë»Òµ´¤¬2¸ÄÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÆÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸µ¡¹²ø¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬´é¤ò½Ð¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢»ö¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤âÆâ»ë¶À¤Ç¼è¤ì¤ë¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£8·î¤ËÆâ»ë¶À¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£Ç¯3·î¤Ë¤â3¥«·î¤Ë1²ó¤ÎÄê´ü¸¡ºº¤Ç¡ÖÀõ¤¯¤Æ¾®¤µ¤¤¡×ÉÂÊÑ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤·¡¢4·î¤ËºÆ¤ÓÆâ»ë¶À¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£