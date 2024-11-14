【英国】

RICS住宅価格指数（10月）09:01

予想 N/A 前回 11.0%（RICS住宅価格指数)



【豪州】

雇用統計（10月）09:30

予想 2.8万人 前回 6.41万人（雇用者数)

予想 4.2% 前回 4.1%（失業率)

予想 N/A 前回 5.16万人（正規雇用者数)

予想 N/A 前回 1.25万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)



【ユーロ圏】

ユーロ圏鉱工業生産指数（9月）19:00

予想 N/A 前回 1.8%（前月比)

予想 N/A 前回 0.1%（前年比)



ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2024年 第3四半期）19:00

予想 N/A 前回 0.4%（前期比)

予想 N/A 前回 0.9%（前年比)



【米国】

生産者物価指数（PPI）（10月）22:30

予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)

予想 N/A 前回 1.8%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 N/A 前回 2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



新規失業保険申請件数（11/03 - 11/09）22:30

予想 N/A 前回 22.1万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（10/27 - 11/02）

予想 N/A 前回 189.2万件（継続受給者数)



【メキシコ】

メキシコ中銀政策金利（11月）15日04:00

予想 10.25% 前回 10.5%（オーバーナイト・レート)



※予定は変更することがあります

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