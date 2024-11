店内デコレーションも大注目。今年の【ディズニーストア】もクリスマスアイテムが盛りだくさん

ワクワクドキドキのクリスマス

今年もクリスマスシーンを飾るディズニーのアイテムが新登場。ディズニーストアとディズニー公式オンラインストアで2024年11月1日より発売が順次スタートしています。サンタクロース姿のミッキーとミニーのぬいぐるみをはじめ、アドベントカレンダーやスイーツなども登場。さらに、クリスマスの装飾で飾られたディズニーフラッグシップ東京の店内も紹介します!ディズニーフラッグシップ東京では、11月15日(金)にクリスマスツリーの点灯式も行なわれ、キャストによるハンドベルの演奏やバルーンスパークも行ないます。

クリスマスアイテムがいっぱい!

様々なキャラクターが勢ぞろい

店内のアートワークも要チェック

▲店内の装飾がクリスマスバージョンに!ディズニーフラッグシップ東京は、12月25日(月)までクリスマスマーケットをテーマにした特別な装飾で飾られます。入口を入るとすぐに、クリスマスのエルフに扮したミッキーやミニーがプレゼントの準備をしながらお出迎え。入口のツリーには隠れミッキーもありますよ。▲ミッキー&フレンズやディズニーキャラクターたちが大集合ぬいぐるみやアパレル、部屋を彩るクリスマスのデコレーショングッズやお菓子、多彩な雑貨も並びます。▲クリスマスマーケットを思わせる棚に多彩なアイテムをそろえます▲今年は天井も飾られてより一層華やかに!ミッキーとミニーはもちろん、様々なキャラクターが用意されたディズニーストア。「うるぽちゃちゃん」や「ゆきだるまたち」など、多彩なアイテムをそろえます。▲雪の結晶をモチーフにしたサンタ姿のミッキーとミニーのぬいぐるみ 各¥4,500▲クリスマスコスチュームの「うるぽちゃちゃん」 各¥1,500クリスマスツリーのようなミッキーや、サンタクロースのミニー、トナカイ風のドナルド、プレゼントのようなコスチュームのデイジーなど、2024年のコスチュームがキュートです。▲「ミッキー リース ライトアップ DISNEY CHRISTMAS」と「ミッキー ツリー ライトアップ DISNEY CHRISTMAS」は各¥6,600。「ティンカー・ベル ツリートッパー ライトアップ DISNEY CHRISTMAS」は¥5,500▲缶に入ったお菓子やスノードームも売っています「ミッキー&ミニー クランチチョコレート ケース入り DISNEY CHRISTMAS」は¥2,800。クリスマスソングのメドレーが流れ、やわらかな光でライトアップする「ミッキー&ミニー スノードーム ミュージック&ライトアップ ランタン DISNEY CHRISTMAS」が¥6,600。スノードームの周りを列車がくるくる走る「ミッキー、チップ&デール スノードーム ミュージック&ムーブ DISNEY CHRISTMAS」は¥13,000。▲ツリーを飾る大人気の「クリスマスオーナメント」 ¥2,200〜『リロ&スティッチ』や『トイ・ストーリー』、『ライオン・キング』、『眠れる森の美女』のマレフィセントなど、多彩なキャラクターを用意。『リトル・マーメイド』のアリエルは光るオーナメントです。クリスマスが終わったら、部屋の飾りとしても楽しめます。▲「ミッキー&フレンズ アドベントカレンダー DISNEY CHRISTMAS」 ¥4,000クリスマスのエルフに扮したミッキーたち。ツリーのよう24個の引き出には、キャンディーや様々なフレーバーのクッキーなどが入っています。『ズートピア』やスティッチなど、多彩なキャラクターたちがそろいます。▲“ZOOTOPIA CHRISTMAS” も登場サンタクロース姿のジュディ・ホップスとニック・ワイルドのぬいぐるみや、ライトアップするツリー、『ズートピア』に登場する肉球アイスキャンディー型のケースに入ったブランケットなど、限定デザイン商品も充実。▲雪だるまをモチーフにした「ゆきだるまたち」シリーズのぬいぐるみにほっこり▲スティッチのクリスマスグッズも登場「スティッチ 長袖セーター ライトアップ Disney Christmas 2024」(¥6,800)は、スイッチを入れると、スティッチが持つイルミネーションがピカピカ光る驚きの仕様です!ディズニーフラッグシップ東京の店内を飾るクリスマス限定の飾り付けやアートワークも注目です。記念写真も忘れずに!▲お店1階のほぼ中央にあるイラストサンタクロースのためにプレゼントの準備を終えたエルフ姿のミッキーと仲間たち。▲螺旋階段のアートワークもクリスマス仕様階段の壁には、プレゼントを運ぶグーフィーや、サンタの袋に詰めた贈り物を抱えたドナルドなど、クリスマスアートが飾られます。▲特大アドベントカレンダーが12月1日から登場 <画像提供:ウォルト・ディズニー・ジャパン>12月1日から12月25日(水)まで、大人の背丈ほどもあるアドベントカレンダーが飾られます。ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、名古屋ゲートタワーモール店だけの限定ディスプレイ。記念写真にピッタリですね!いよいよクリスマスシーズン到来!新宿にあるディズニーフラッグシップ東京はもちろん、全国のディズニーストアでプレゼントを見つけてみてくださいね。<text&photo:湯川カオル子 問:ディズニーフラッグシップ東京 http://disneystore.jp/disney-christmas/2024/>Ⓒ Disney Ⓒ Disney/Pixar Ⓒ Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.※記載価格はすべて税込みです ※品切れの際はご了承ください ※商品のデザイン、価格、仕様は変更になる場合があります ※記載内容は都合により中止、または変更になる場合があります