【今夜放送！】『ベストヒット歌謡祭 2024』タイムテーブル 乃木坂46は新曲テレビ初披露
11月14日19時放送の音楽特番『ベストヒット歌謡祭2024』（読売テレビ・日本テレビ系系）のタイムテーブルが発表に。併せて、後日発表とされていた乃木坂46の歌唱曲が12月11日リリースの新曲「歩道橋」に決定した。
【写真】3時間生放送！ 出演アーティストを写真でチェック
1968年に『全日本有線放送大賞』として放送開始され、56回目となる今年は、昨年に引き続き大阪城ホールから3時間の生放送。2024年を彩った豪華アーティストが集結し、ここでしか観られない特別企画など、一夜限りの夢のステージを送る。
歌唱曲発表の時点では後日発表としていた乃木坂46の歌唱曲が、12月11日にリリースする37thシングル「歩道橋」に決定。本曲は今回がテレビ初披露となる。
『ベストヒット歌謡祭2024』は、読売テレビ・日本テレビ系にて11月14日19時より3時間生放送。
タイムテーブルは以下の通り。
【ベストヒット歌謡祭2024 タイムテーブル】
※それぞれの時間枠内での順番は出演順ではなく五十音順となります。
※生放送の都合上多少前後する可能性がございます。
【19時台】
■90年代BIRTH SONGメドレー
・Team1990 玉森裕太（Kis‐My‐Ft2）×花村想太（Da-iCE）
「浪漫飛行／米米CLUB」
・Team1994・95 佐藤大樹（FANTASTICS）×澤本夏輝（FANTASTICS）×末澤誠也（Aぇ! group）
「世界が終るまでは…／WANDS」
・Team1997・18 八木勇征（FANTASTICS）×河野純喜（JO1）×西畑大吾（なにわ男子）×大橋和也（なにわ男子）
「HOWEVER／GLAY」
・Team1999 梅澤美波（乃木坂46）×田村真佑（乃木坂46）×弓木奈於（乃木坂46）
中島颯太（FANTASTICS）×川西拓実（JO1）×小島健（Aぇ! group）
「アポロ／ポルノグラフィティ」
■CDデビュー後、地上波初コラボ！
なにわ男子×Aぇ! group×関西ジュニア「アホ新世界」
■Aぇ! group「《A》BEGINNING」
■Kis‐My‐Ft2「Curtain call」
■コブクロ「Million Films」「この地球の続きを」
スペシャルメドレー＜大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス！＞
■DA PUMP「Pump It Up！ feat.TAKUMA THE GREAT」
■なにわ男子「コイスルヒカリ」
■乃木坂46「歩道橋」
■三浦大知「心拍音」
■Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
20時台以降はこちら
【20時台】
■80年代BIRTH SONGメドレー
・Team1983 KIMI（DA PUMP）×U‐YEAH（DA PUMP）×丸山隆平（SUPER EIGHT）
「め組のひと／ラッツ＆スター」
・Team1987 三浦大知×藤ヶ谷太輔（Kis‐My‐Ft2）
「リンダ リンダ／THE BLUE HEARTS」
・Team1989 大野雄大（Da‐iCE）
「Diamonds／プリンセス プリンセス」
■aiko「相思相愛」＜劇場版「名探偵コナン100万ドルの五稜星」映像とコラボ！＞
■アイナ・ジ・エンド「宝者」＜大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス！＞
■Omoinotake「幾億光年」
■JO1「ICY」
■TWS「plot twist」
■NiziU「SWEET NONFICTION」＜USJからスヌーピーらと巨大ツリー前でパフォーマンス！＞
■FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
■Mrs. GREEN APPLE「familie」
■ゆず「Chururi」＜USJから人気キャラクターたちとともにパフォーマンス！＞
【21時台】
■みんなで踊ろう！ヒットダンスメドレー2024
・DA PUMP「Bling‐Bang‐Bang‐Born／Creepy Nuts」
・Kis‐My‐Ft2「はいよろこんで／こっちのけんと」
・ME：I「NEW LOOK／MISAMO」
・TWS「最上級にかわいいの！／超ときめき・宣伝部」
■IMP.「CRUISIN’」
■aespa「Whiplash」
■こっちのけんと「はいよろこんで」
■SUPER EIGHT「Eighdays」「今」20周年スペシャルメドレー＜なにわ男子＆Aぇ! groupとコラボ！＞
■Da‐iCE「I wonder」
■Number_i「BON」＜大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス！＞
■BE：FIRST「Masterplan」
■FANTASTICS「Yellow Yellow」
■ME：I「Click」
【写真】3時間生放送！ 出演アーティストを写真でチェック
1968年に『全日本有線放送大賞』として放送開始され、56回目となる今年は、昨年に引き続き大阪城ホールから3時間の生放送。2024年を彩った豪華アーティストが集結し、ここでしか観られない特別企画など、一夜限りの夢のステージを送る。
『ベストヒット歌謡祭2024』は、読売テレビ・日本テレビ系にて11月14日19時より3時間生放送。
タイムテーブルは以下の通り。
【ベストヒット歌謡祭2024 タイムテーブル】
※それぞれの時間枠内での順番は出演順ではなく五十音順となります。
※生放送の都合上多少前後する可能性がございます。
【19時台】
■90年代BIRTH SONGメドレー
・Team1990 玉森裕太（Kis‐My‐Ft2）×花村想太（Da-iCE）
「浪漫飛行／米米CLUB」
・Team1994・95 佐藤大樹（FANTASTICS）×澤本夏輝（FANTASTICS）×末澤誠也（Aぇ! group）
「世界が終るまでは…／WANDS」
・Team1997・18 八木勇征（FANTASTICS）×河野純喜（JO1）×西畑大吾（なにわ男子）×大橋和也（なにわ男子）
「HOWEVER／GLAY」
・Team1999 梅澤美波（乃木坂46）×田村真佑（乃木坂46）×弓木奈於（乃木坂46）
中島颯太（FANTASTICS）×川西拓実（JO1）×小島健（Aぇ! group）
「アポロ／ポルノグラフィティ」
■CDデビュー後、地上波初コラボ！
なにわ男子×Aぇ! group×関西ジュニア「アホ新世界」
■Aぇ! group「《A》BEGINNING」
■Kis‐My‐Ft2「Curtain call」
■コブクロ「Million Films」「この地球の続きを」
スペシャルメドレー＜大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス！＞
■DA PUMP「Pump It Up！ feat.TAKUMA THE GREAT」
■なにわ男子「コイスルヒカリ」
■乃木坂46「歩道橋」
■三浦大知「心拍音」
■Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
20時台以降はこちら
【20時台】
■80年代BIRTH SONGメドレー
・Team1983 KIMI（DA PUMP）×U‐YEAH（DA PUMP）×丸山隆平（SUPER EIGHT）
「め組のひと／ラッツ＆スター」
・Team1987 三浦大知×藤ヶ谷太輔（Kis‐My‐Ft2）
「リンダ リンダ／THE BLUE HEARTS」
・Team1989 大野雄大（Da‐iCE）
「Diamonds／プリンセス プリンセス」
■aiko「相思相愛」＜劇場版「名探偵コナン100万ドルの五稜星」映像とコラボ！＞
■アイナ・ジ・エンド「宝者」＜大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス！＞
■Omoinotake「幾億光年」
■JO1「ICY」
■TWS「plot twist」
■NiziU「SWEET NONFICTION」＜USJからスヌーピーらと巨大ツリー前でパフォーマンス！＞
■FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
■Mrs. GREEN APPLE「familie」
■ゆず「Chururi」＜USJから人気キャラクターたちとともにパフォーマンス！＞
【21時台】
■みんなで踊ろう！ヒットダンスメドレー2024
・DA PUMP「Bling‐Bang‐Bang‐Born／Creepy Nuts」
・Kis‐My‐Ft2「はいよろこんで／こっちのけんと」
・ME：I「NEW LOOK／MISAMO」
・TWS「最上級にかわいいの！／超ときめき・宣伝部」
■IMP.「CRUISIN’」
■aespa「Whiplash」
■こっちのけんと「はいよろこんで」
■SUPER EIGHT「Eighdays」「今」20周年スペシャルメドレー＜なにわ男子＆Aぇ! groupとコラボ！＞
■Da‐iCE「I wonder」
■Number_i「BON」＜大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス！＞
■BE：FIRST「Masterplan」
■FANTASTICS「Yellow Yellow」
■ME：I「Click」