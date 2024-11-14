ÆüËÜÂåÉ½¤âÍ×·Ù²ü¡ª¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤Îµ¢²½Áª¼ê¡ÈÇúÁý¡É¤òÆ±¹ñ¤Îµ¼Ô¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ËÜ²»¤òÄ¾·â¡Öµ¢²½¤·¤¿Áª¼ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ä¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î15Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤ÈÅ¨ÃÏ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î15°Ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï130°Ì¤ÈÂç¤¤¯³«¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤Ï¥ë¡¼¥Ä¤Î¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥À·Ï¤ÎÁª¼ê¤ò¼¡¡¹¤Ëµ¢²½¤µ¤»¤Æ¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¡£¼ÂºÝ¡¢º£Í½Áª¤Ç¤Ï£³Ê¬¤±£±ÇÔ¤Ê¤¬¤é¶¯¹ë¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÁê¼ê¤Ë¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î27¿Í¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬µ¢²½Áª¼ê¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Î¾·½¸¤ä½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¸º¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Îµ¼Ô¤Ï¤³¤Î¶ËÃ¼¤Êµ¢²½À¯ºö¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡õÃæ¹ñÀï¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎý½¬¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ødetik¡Ù¤Î¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥í¥Ã¥Ð¡¼¥Ëµ¼Ô¤ËËÜ²»¤ò¿Ö¤¯¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤Î¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¹ñºÝ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï²áµî¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¿¢Ì±ÃÏ²½¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¥ª¥é¥ó¥À¿ÍÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤ÏÈà¤é¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î·×²è¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ïµ¢²½¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ê¶¯²½¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¢²½Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¦¥§¥ë¥«¥à¤Ç¡¢°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹¾Ô¢¿¹¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡¿¸½ÃÏÆÃÇÉ¡Ë
¡¡FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î15°Ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï130°Ì¤ÈÂç¤¤¯³«¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤Ï¥ë¡¼¥Ä¤Î¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥À·Ï¤ÎÁª¼ê¤ò¼¡¡¹¤Ëµ¢²½¤µ¤»¤Æ¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¡£¼ÂºÝ¡¢º£Í½Áª¤Ç¤Ï£³Ê¬¤±£±ÇÔ¤Ê¤¬¤é¶¯¹ë¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÁê¼ê¤Ë¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡õÃæ¹ñÀï¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎý½¬¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ødetik¡Ù¤Î¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥í¥Ã¥Ð¡¼¥Ëµ¼Ô¤ËËÜ²»¤ò¿Ö¤¯¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤Î¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¹ñºÝ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï²áµî¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¿¢Ì±ÃÏ²½¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¥ª¥é¥ó¥À¿ÍÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤ÏÈà¤é¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î·×²è¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ïµ¢²½¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ê¶¯²½¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¢²½Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¦¥§¥ë¥«¥à¤Ç¡¢°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹¾Ô¢¿¹¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡¿¸½ÃÏÆÃÇÉ¡Ë