マクドナルドの人気サイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース」が250円おトクな特別価格490円で購入できるキャンペーンを実施!

さらに2種類の期間限定ソースとして「コク旨ガーリックビーフステーキソース」と「ホタテのクラムチャウダー風ソース」が新登場します☆

マクドナルド「チキンマックナゲット 15ピース」特別価格

実施期間:2024年11月20日(水)〜12月31日(火)

価格:通常価格 740円(税込)〜→特別価格 490円(税込)

販売時間:全営業時間帯

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部店舗を除く)

※一部店舗(空港、サービスエリア、遊園地等の店舗)およびデリバリーサービスは対象外となります

マクドナルドのサイドメニューとして絶大な人気を誇る「マックチキンナゲット」

外はカリッとゴールデンブラウン、中はジュワッとジューシーに仕上げられた、幅広い世代の方に愛され続けているロングセラーメニューです。

そんな「チキンマックナゲット 15ピース(ソース3個付き)」が250円おトクになる特別価格490円で販売されるキャンペーンを6週間限定で実施。

さらに2種類の冬にぴったりの期間限定ソース「コク旨ガーリックビーフステーキソース」と「ホタテのクラムチャウダー風ソース」が新登場し、定番のバーベキューソースとマスタードソースと合わせて全 4種類から好きなソース3個が選べます。

コク旨ガーリックビーフステーキソース/ホタテのクラムチャウダー風ソース

販売期間:2024年11月20日(水)〜12月下旬予定 ※無くなり次第終了

価格:40円(税込)〜

※「チキンマックナゲット」15ピースは好きなソース3個付き、5ピースは好きなソース1個付きです

※追加のソースは、5ピースは2個目から、15ピースは4個目から単品購入可能です

「チキンマックナゲット」と一緒に味わえる期間限定ソースとして「コク旨ガーリックビーフステーキソース」と「ホタテのクラムチャウダー風ソース」が新たに登場!

定番の「バーベキューソース」と「マスタードソース」を含めた全4種類のソースからお好みのソースを選ぶ楽しさはもちろん、ソースは単品購入可能です。

「チキンマックナゲット」はもちろん、マックフライポテトやハンバーガーのアクセントとして食べ合わせることで、“自分だけ”のソースの味わい方も楽しめます。

コク旨ガーリックビーフステーキソース

ガーリックがやみつきになる、ビーフの旨味が特長のコク深い「コク旨ガーリックビーフステーキソース」

ソテーオニオン、トマトペースト、マッシュルームを使用することで、甘さとコクのある味わいに仕上られています。

粗挽きブラックペッパーやガーリックの後引くおいしさはチキンマックナゲットとの相性も抜群。

ごちそう気分を味わえる冬にぴったりなステーキソースです。

ホタテのクラムチャウダー風ソース

冬のごちそう“クラムチャウダー”をイメージした「ホタテのクラムチャウダー風ソース」

ホタテエキスを使用し、まろやかなチーズと甘みのあるオニオンを合わせた、クリーミーで旨味のある味わいが特徴です。

チキンブイヨンとガーリック、ほどよい酸味がアクセントとなったやみつき感のあるおいしさ。

家族や友人、大切な方とで揃って過ごすクリスマスパーティーにもおすすめです。

新TVCM は「Number_i」出演「たっぷりいこうぜ!忘年会」篇

放映開始日:2024年11月19日(火)

・放送地域: 全国(一部地域を除く)

新TVCMに「Number_i」(ナンバーアイ)の平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんが登場します。

雪が降りつもるコテージの中で、「チキンマックナゲット」に期間限定ソース「コク旨ガーリックビーフステーキソース」と「ホタテのクラムチャウダー風ソース」をつけて忘年会をしている「Number_i」の3人。

夏の写真や楽屋での写真など1年を振り返りながら3人が“たっぷりナゲった”思い出を語り合います。

「来年もたっぷりいこうぜ!!」と2025年に向けてさらに結束力を高める3人。

今回も軽快な3人の掛け合いと2025年に向けてさらに結束力を高めていく姿に注目です☆

3個のソースが付いた「チキンマックナゲット 15ピース」がお得に味わえるキャンペーン。

クリスマスにぴったりな期間限定ソース「コク旨ガーリックビーフステーキソース」と「ホタテのクラムチャウダー風ソース」も新たに登場します。

2024年11月20日より期間限定の特別価格で提供される、マクドナルド「チキンマックナゲット 15ピース」の紹介でした☆

