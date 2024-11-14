Ý¯°ææÆ¤¬¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¿·CM¤Ç£±¿Í£²ÌòÇ®±é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÎÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×
Ý¯°ææÆ¡Ê42¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢TENTIAL¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ÈBAKUNE¡×ÊÓ¤¬¡¢18Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡ÖBAKUNE¡×¤òÉáÃÊ¤«¤é°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£½¢Ç¤¤ò¼õ¤±¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡ÊBAKUNE¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ë¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡ÖÀ¸ÃÏ´¶¤¬¥µ¥é¥µ¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É²Æ¤Ï½ë¤¹¤®¤º¡£Ä¹ÂµÄ¹¥º¥Ü¥ó¤Çµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¿²¤ë¤È¤¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿·CM¤Ç¤ÏBAKUNE¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ëÝ¯°æ¤¬¡¢BAKUNE¤ò°¦ÍÑ¤·¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÝ¯°æ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯ÈèÏ«²óÉü¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°¦ÍÑ¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤âÃå¤Æ¤¤¤ëBAKUNE¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÎ©¾ì¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Î¡ËÂÎ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÀèÀ¸¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È³ÆÊýÌÌ¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ä¤¤ºÇ¶á¥í¥±¤ÇÇñ¤Þ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÄ«¤¹¤Ã¤´¤¤Ì²¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¤¤ó¤°¤Î¾®Æ½¤µ¤ó¤Ë¤â¤ªÅÏ¤·¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¿²¤Æ¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤Èº£¸å¤â¼þ°Ï¤Ë¹¤á¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£