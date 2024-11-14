ÅìÊ¡²¬¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Éô´¿´î¤Î½Ö´Ö¡¢ÃµÄå¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×·Ý¿Í¤¬ÎÞ¡Ö¸«¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö·É°Õ¤ÈÇï¼ê¤ò¡×
¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¤Î¿¿±ÉÅÄ¸¤µ¤ó¤¬13Æü¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÅìÊ¡²¬¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ËÎÞ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÇÃµÄå¤òÌ³¤á¤ë¿¿±ÉÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ÊÁ°¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤Ç¥ê¥ç¥¦¥¹¥±·¯¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡¢¥ê¥ç¥¦¥¹¥±·¯¤¬¿´Äì¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬ ÌµÇ°¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅìÊ¡²¬¹â¹»¤ÎÎý½¬¤ËÄ©¤à¥í¥±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤ÎÅìÊ¡²¬¤¬º£Ç¯Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñÊ¡²¬¸©Í½Áª¤òÀ©¤·¤¿ÅìÊ¡²¬¹â¹»¤Î´¿´î¤ËÊ¨¤¯½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öµã¤±¤ë¡×¥ê¥ç¥¦¥¹¥±·¯¤Î°ä±Æ¤òÊú¤¤¤Æ´î¤ÖÅìÊ¡²¬¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á
¡Ö¼Ì¿¿¸«¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¥ê¥ç¥¦¥¹¥±·¯¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥ç¥¦¥¹¥±·¯¤Î°ä±Æ¤òÊú¤¯ÅìÊ¡²¬¹â¹»¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÅìÊ¡²¬¹â¹»¤Ë·É°Õ¤ÈÇï¼ê¤ò¡£ÎÞ¤¬½Ð¤¿¡×¤È´¶Æ°¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Ç2024Ç¯6·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖË´¤Â©»Ò¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¤ÎÌ´¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ç14ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿52ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ê¥ç¥¦¥¹¥±·¯¤ò¼º¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥é¥°¥Ó¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂ©»Ò¤¬Ì´¸«¤¿¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÌ¾Ìç¹»¡¢ÅìÊ¡²¬¹â¹»¤Ø¤ª¤â¤à¤¡¢¶þ¶¯¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤È1ÆüÎý½¬¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¡£
Â©»Ò¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤ÆÌ¾Ìç¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿52ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤¬¡¢¡Ö¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¹Ô¤±¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤éÎå¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤·¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµã¤¤¤¿¡×¤ÈÎÞ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£YouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï140Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Êì¿Æ¤ÎÎý½¬»²²Ã¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿ÅìÊ¡²¬¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¥ê¥ç¥¦¥¹¥±·¯¤È¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¤ò´î¤Ö»Ñ¤Ë¡Öµã¤±¤ë¡×¡Ö¥ê¥ç¥¦¥¹¥±·¯¤â¤¤Ã¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÖÉô°÷¤µ¤óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£