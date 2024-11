写真:全国アリーナツアーを解禁したX投稿

11月13日・14日の2日間、神奈川・横浜アリーナにて『Kana Nishino Love Again Live 2024』を開催する西野カナが、来年2025年4月から全国5か所を巡るアリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』を発表した。

■活動再開後初の全国アリーナーを全国5か所10公演にて開催

2019年の2月より無期限で活動休止を休止していた西野カナ。2024年6月25日20時に突如手書きメッセージとともに活動再開を発表し、7月5日に先行配信で新曲「EYES ON YOU」を、9月18日にはEP『Love Again』をリリース。

今回の『Kana Nishino Love Again Live 2024』は、待望の“再会の場”として、開催前から多くの注目を集めていた。

そんななか、あらたに2025年4月から全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』開催決定を発表。活動再開後初の全国アリーナーでは、全国5カ所を巡る10公演を予定している。

なお、FC先行受付(抽選)がスタートしており(※期間は12月1日23:59まで)、気になる方はオフィシャルファンクラブ「西野家」または『Fall In Love With You Again Tour 2025』特設サイトをチェックしてほしい。

■ツアー情報

『Fall In Love With You Again Tour 2025』

[2025年]

4/05(土)大阪・大阪城ホール

4/06(日)大阪・大阪城ホール

4/26(土)福岡・マリンメッセ福岡A館

4/27(日)福岡・マリンメッセ福岡A館

5/10(土)東京・国立代々木競技場 第一体育館

5/11(日)東京・国立代々木競技場 第一体育館

5/24(土)愛知・ Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)

5/25(日)愛知・ Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)

5/31(土)北海道・北海きたえーる

6/01(日)北海道・北海きたえーる

『Fall In Love With You Again Tour 2025』特設サイト

https://www.nishinokana.com/tour2025/

オフィシャルファンクラブ「西野家」ではチケット先行予約を実施中(※抽選)

期間は11月13日(水)22:00~12月1日(日)23:59まで

http://nishinofamily.com