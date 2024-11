人気漫画『【推しの子】』(原作:赤坂アカ、作画:横槍メンゴ)が、11月14日発売の連載誌『週刊ヤングジャンプ』50号にて最終回(第166話)を迎えた。2020年4月の連載スタートから約4年半の歴史に幕を下ろした。また、特設サイトや動画公開など、さまざまな完結記念企画も発表され、コミックス最終16巻は12月18日に発売される。また、誌面では赤坂氏原作の新連載が、『週刊ヤングジャンプ』で2025年春より連載されることが発表。赤坂氏、あおいくじら氏、4人組の漫画家ユニット・アジチカ(『終末のワルキューレ』作画)が制作チームを結成し、内容はメルヘンな世界で繰り広げられる王子様とお姫様の愛の物語となる。

【推しの子】完結を記念して、最終16巻(通常版)と特装版のカバーも公開。16巻には、【とある真相】が明らかになる描き下ろしエピソードが合計24ページ分収録され、特別カバー仕様&ブックスタンドとシールつきの特装版『【推しの子】16 SPECIAL EDITION』のカバーは赤坂氏、横槍氏のこだわりを最大限に詰め込んだ別デザイン、キラキラ箔押し加工の仕様となっている。さらに、14日19時より、YouTube「ヤンジャン漫画TV【集英社ヤングジャンプ公式】」内にて、『【推しの子】』完結記念ムービーを公開。物語の各章を振り返る内容で、テレビアニメ第11話「アイドル」にて披露された新生B小町の楽曲「STAR☆T☆RAIN」のアレンジ版を使用した、エンドロール風の演出で見ることができる。あわせて推しキャラクターや作品に対するメッセージを投稿できる完結記念特設サイト「FAN ARENA」も19時にオープン。メッセージ投稿数に応じてダウンロード可能なオリジナルの壁紙を順次公開するほか、連載開始から完結までをまとめたコンテンツ「アルバム」も展開。12月18日から始まる東京ドームシティ(文京区)で展開予定の宣伝企画「【推しの子】 THE LAST STAGE in TOKYO DOME CITY」の詳細も発表。同企画は、<全アイドルの夢の舞台「東京ドーム」へ。>をコンセプトに1月13日までの期間中、『【推しの子】』のキャラクターたちが東京ドームシティ内(文京区)をジャックする宣伝企画。東京ドーム正面ゲート横に特別なビジュアルが登場するほか、特設サイト「FAN ARENA」内に投稿されたメッセージを一部の演出に使用したライブ風特別映像やスペシャルムービーも放映予定となっている。また、作品の感想やファンアートなどを投稿し、他のファンたちと交流することができる「【推しの子】公式コミュニティ 苺プロ広報部」がオープン。『【推しの子】』ファンが、作中で主人公たちが所属する芸能事務所「苺プロ」の広報部員となり、日々の“推しごと“を発信、交流する場として、それぞれの発信にコメントや「いいね!」をつけることができる。『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物語。産婦人科医として働くゴローが主人公で、推しのアイドル・星野アイと出会うが、ある出来事で死んでしまいアイの子どもに転生してしまう。それをきっかけに、彼女と同じ芸能界の道へ進んで行くストーリー。コミックス累計2000万部を突破している人気作品で、『次にくるマンガ大賞2021コミックス部門』では大賞を受賞。テレビアニメ第1期が2023年4月〜6月にかけて放送されると、YOASOBIによるオープニングテーマ「アイドル」とあわせて話題に。その後、第2期が7月〜10月にかけて放送され、第3期の制作も決まっており、実写ドラマが「PrimeVideo」にて11月28日より世界独占配信、ドラマの続きとなる映画が12月20日より全国公開、12月には2.5次元舞台の上演も控えている。■作者プロフィール・赤坂アカ(原作)2015年5月より『ミラクルジャンプ』にて代表作『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』の連載をスタートさせ、2016年3月より発表の場を『週刊ヤングジャンプ』に移し、自身初の週刊連載を開始。2020年4月より同誌にて、横槍メンゴとタッグを組み『【推しの子】』の連載をスタートさせた。異例の2作同時週刊連載を行うなか『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』は2022年11月に完結。以降は、漫画原作者に専念して活動中。・横槍メンゴ(作画)青年誌を中心に活動し、2012年1月より『君は淫らな僕の女王』を『週刊ヤングジャンプ』ほかで連載。その後2014年4月より『ミラクルジャンプ』にて連載を開始した『レトルトパウチ!』は、2017年7月より発表の場を『週刊ヤングジャンプ』に移し、2019年1月に完結を迎えた。2020年4月から同誌にて、赤坂アカとタッグを組み『【推しの子】』を連載中。