Ãæ¹ñ¤ÎÍ¿ÍÈô¹ÔÁ¥¡Ö¾Í±À¡×AS700¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¾¦ÍÑ±¿¹Ò¤¬³«»Ï
Ãæ¹ñ¤ÎÍ¿ÍÈô¹ÔÁ¥¡Ö¾Í±À¡×AS700¤ÏÃæ¹ñ¹Ò¶õ¹©¶È½¸ÃÄ¤¬³«È¯¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÃÎÅªºâ»º¸¢¤òÍ¤¹¤ë¿··¿¤ÎÆð¼°Èô¹ÔÁ¥¤À¡£
Âè15²óÃæ¹ñ¹ñºÝ¹Ò¶õ±§ÃèÇîÍ÷²ñ¡ÊÃæ¹ñ¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¡Ë¤¬³«Ëë¤·¤¿12Æü¡¢AS700¤Ï¿·¤¿¤Ë10µ¡¤ò¼õÃí¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÎß·×¼õÃí¿ô¤Ï23µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè1µ¡¤ÏÀè¤ËÈ¯Ãí¤·¤¿¸ÜµÒ¤Ë¤¹¤Ç¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÃæ¹ñ¤Î¹ñ»ºÍ¿ÍÈô¹ÔÁ¥¤Ï³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¡¢µö²Ä¾Ú¼èÆÀ¡¢°ú¤ÅÏ¤·¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬À°¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¦ÍÑ±¿¹Ò¤â´Ö¤â¤Ê¤¯³«»Ï¤¹¤ë¡£
Í¿ÍÈô¹ÔÁ¥¤Ï¿··¿¤ÎÄã¶õ¹Ò¶õÁõÈ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡ÖÄã¶õ·ÐºÑ¡×¡ÊÄã¶õ°èÈô¹Ô³èÆ°¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ·ÁÂÖ¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¡¢¿·¶ÈÂÖ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë