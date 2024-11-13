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15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è Á´°è 280 km (150 NM)
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Ãæ¿´µ¤°µ 950 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 45 m/s (85 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 60 m/s (120 kt)
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Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 45 m/s (85 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 60 m/s (120 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 65 km (35 NM)
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Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 45 m/s (85 kt)
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Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (55 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 40 m/s (80 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 300 km (160 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 350 km (190 NM)
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Ãæ¿´µ¤°µ 996 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 370 km (200 NM)
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Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
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