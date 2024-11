話題の新店6軒をまとめて紹介！「グランスタ東京」のリニューアルから、手作り点心が人気の中華料理店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. Pasticceria Bar Pinocchio di Calimero(兵庫・みなと元町)

2024年9月、神戸・みなと元町に、イタリアの郷土菓子を楽しめるバール「Pasticceria Bar Pinocchio di Calimero(パスティッチェリア バール ピノッキオ)」がオープンしました。

Pasticceria BAR Pinocchio di calimero 出典:たにょんさん

2. グランスタ東京(東京・丸の内)

<店舗情報>◆Pasticceria BAR Pinocchio di calimero住所 : 兵庫県神戸市中央区栄町通5-1-1 サンシティ栄町 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年9月、JR東京駅構内のエキナカ商業施設「グランスタ東京」地下1階のスイーツゾーンがリニューアルオープンしました。待ち合わせスポット「銀の鈴」に隣接するエリアです。

an and an 写真:お店から

3. yum(東京・幡ヶ谷)

2024年10月、京王線・幡ヶ谷駅南口から徒歩約3分のところにオープンした「yum(ヤム)」は、点心師による手作り点心とソムリエ厳選のナチュラルワインがいただけるお店です。

yum 写真:お店から

4. crab台風。(東京・蒲田)

<店舗情報>◆yum住所 : 東京都渋谷区幡ヶ谷1-6-5 幡ヶ谷コーエイマンション 1FTEL : 050-5594-6526

蟹ラーメン専門店として各種メディアでも紹介されるなど注目を集めた人形町の「crab台風。(クラブタイフウ)」。惜しまれながら2024年9月に閉店した同店が、10月に蒲田に移転し、新店舗をオープンしました。

crab台風。 出典:マーコラーメンさん

5. PLAT(東京・駒沢大学)

<店舗情報>◆crab台風。住所 : 東京都大田区西蒲田7-67-12 サンコウシックスビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

東京でも珍しいクロワッサン専門店として人気を集める「PLAT(プラット)」。三軒茶屋にあった店を閉め、スケールアップして2024年10月、駒沢オリンピック公園のすぐ近くに移転オープンしました。

PLAT 写真:お店から

6. 中(東京・三宿)

<店舗情報>◆PLAT住所 : 東京都目黒区八雲5-19-7 たか乃羽マンションTEL : 不明の為情報お待ちしております

個性的な飲食店がそろう三宿エリアに、わざわざ出かけたくなる中華料理店が誕生しました。2024年9月にオープンした「中(Chun)」です。

中 写真:お店から

<店舗情報>◆中住所 : 東京都世田谷区池尻1-7-14 アントレパルク 2FTEL : 03-6805-2603

文:食べログマガジン編集部

