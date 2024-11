2022年8月、ブライトンは1億1500万ポンドの移籍金でMFモイセス・カイセドをチェルシーへ売却した。チェルシー移籍当初のカイセドは苦戦も目立ったが、今季はきっちりとポジションを確保。実力を存分に発揮できている。



カイセドの売却から2年。ブライトンでは、早くも次なる『1億ポンドMF』が生まれたと話題を呼んでいる。



その選手とは、20歳のカメルーン代表MFカルロス・バレバだ。





Carlos with an unbelievable second half display... Highlights in partnership with @MPBcom. pic.twitter.com/kCkO4kyiU3