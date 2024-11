ラブクロム『アナ雪』『ラプンツェル』などディズニー・アニメ映画のヘアコーム「ツキ ゴールド」

ヘアケアブランド・ラブクロム(LOVECHROME)から、ディズニーデザインの限定ヘアコーム「ラブクロム K24GPツキ ゴールド」が登場。2024年11月20日(水)より直営店舗ほかにて限定発売される。

ラブクロムの人気ヘアコーム「ツキ ゴールド」にディズニーデザイン

ラブクロムの「K24GPツキ ゴールド」は、表面加工に純金を使用した上級ヘアコーム。ブラッシングするだけで、髪のキューティクルを引き締め、しなやかな髪へと導くと人気を集めている。

『アナと雪の女王』エルサやオラフのシルエット入り

そんな人気ヘアコームに、ディズニー・アニメーション映画をテーマにした限定デザイン3種が仲間入り。たとえば『アナと雪の女王』のモデルでは、映画のロゴとともに、主人公・エルサが魔法をかけている姿をパッケージに描いている。ゴールドに輝くコーム側面には、雪だるまのオラフのシルエットをオン。また上部には、“Only an act of true love can cure a frozen heart”のコピーを入れた。

『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』も

また『塔の上のラプンツェル』と『ピーター・パン』をモチーフにしたコームも用意。好みの作品やデザインから選べるので、自分用にはもちろん、友人や大切な人へのギフトにもぴったりだ。

【詳細】

「ラブクロム K24GP ゴールド」ディズニーデザイン

発売日:2024年11月20日(水)

販売場所(全ての商品):

・ラブクロム 表参道

住所:東京都渋谷区神宮前4丁目14−18 表参道J-FLAT 1F

そのほか、伊勢丹新宿店、プラザ、公式オンラインストア



・ラブクロム/ディズニー/アナと雪の女王/K24GPツキ ゴールド 12,650円<限定品>

※井田直営店(一部店舗除く)でも取り扱い

・ラブクロム/ディズニー/ラプンツェル/K24GPツキ ゴールド 12,650円<限定品>

※ショップイン(一部店舗除く)でも取り扱い

・ラブクロム/ディズニー/ピーター・パン/K24GPツキ ゴールド 12,650円<限定品>

※ロフト(一部店舗除く)でも取り扱い



【問い合わせ先】

ワイシー・プライマリー

TEL:03-6447-0198

