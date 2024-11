【レゴ ボタニカル ピンクのブーケ】2025年1月1日 発売予定価格:9,280円対象年齢:18歳以上【「レゴ ボタニカル ラン<ミニ>」&「レゴ ボタニカル ラッキーバンブー」】2025年1月1日 発売予定価格:各4,680円対象年齢:18歳以上【レゴ ボタニカル フラワーアレンジメント】2025年2月1日 発売予定価格:16,980円対象年齢:18歳以上

「レゴ ボタニカル ピンクのブーケ」

レゴジャパンは、「大人レゴ」シリーズより「レゴ ボタニカル ピンクのブーケ」、「レゴ ボタニカル ラン<ミニ>」、「レゴ ボタニカル ラッキーバンブー」の3製品を発売する。価格は「レゴ ボタニカル ピンクのブーケ」が9,280円、「レゴ ボタニカル ラン<ミニ>」および「レゴ ボタニカル ラッキーバンブー」が各4,680円。

また、2025年2月1日に「レゴ ボタニカル フラワーアレンジメント」を発売する。価格は16,980円。それぞれレゴ 公式オンラインストアなどで販売される。

今回、没入型の組み立て体験によりクリエイティブなリラックスタイムを提供する「大人レゴ」シリーズから植物や花をテーマにした4製品が新たに登場する。

「レゴ ボタニカル」コレクションは、レゴ ブロックを使って本物そっくりの植物や花を作ることができるシリーズ。色鮮やかな花束など多種多様な植物のスタイルを提案し、2021年より発売されている。本コレクションには、レゴ ブロックの組み立て体験を通して、心を落ち着かせ、ストレスを解消するアクティビティとしてもさまざまな年齢層から支持されている。

「レゴ ボタニカル ピンクのブーケ」

価格:9,280円

ヒナギク、ヤグルマギク、ユーカリ、エルダーフラワー、バラ、ラナンキュラス、シンビジウム蘭、スイレン、ダリア、カンパニュラなど15の花の茎と葉で構成。すべての茎は長さを調節することができるので、自分でアレンジを楽しみながらフラワーブーケを作ることができる。

カスタマイズして、他の「レゴ ボタニカル」コレクションのブーケ製品と一緒にアレンジをすることで、オリジナルの大きな花束を作ることも可能となっている。

【レゴ ボタニカル ピンクのブーケ】

製品番号:10342

ピース数:749個

サイズ(完成時):高さ 約32cm

※花の長さ・大きさにより異なる

「レゴ ボタニカル ラン<ミニ>」&「レゴ ボタニカル ラッキーバンブー」

価格:各4,680円

「レゴ ボタニカル ラン<ミニ>」では、咲き誇る5つの蘭の花とつぼみ、リアルさを演出する葉が再現されている。美しい木目調の台座に、テラコッタ風の植木鉢が付属し自立式になっている。

「レゴ ボタニカル ラン<ミニ>」

「レゴ ボタニカル ラッキーバンブー」は、自然を愛する人たちに向けて、安らぎと幸運を象徴する植物の組み立て体験を届けるレゴ セット。本製品には、3本の青竹の茎と小石が含まれている。本製品も、木目調の台座が付いた植木鉢が付属し、自立式になっている。

「レゴ ボタニカル ラッキーバンブー」

「レゴ ボタニカル ラン<ミニ>」と「レゴ ボタニカル ラッキーバンブー」ともに、別で花瓶を用意する必要もなく、そのまま自宅やオフィスのインテリアとして飾って楽しむこともできる。

なお、「レゴ ボタニカル ラン<ミニ>」と「レゴ ボタニカル ラッキーバンブー」は、先に発売された「レゴ ボタニカル 菊」と「レゴ ボタニカル 梅」と並べて、その世界観を楽しめる。

【レゴ ボタニカル ラン<ミニ>】

製品番号:10343

ピース数:274個

サイズ(完成時):高さ 約25cm

※花の長さ・大きさにより異なる

【レゴ ボタニカル ラッキーバンブー】

製品番号:10344

ピース数:325 個

サイズ(完成時):高さ 約29cm

※花の長さ・大きさにより異なる

販売店舗(「レゴ ボタニカル ピンクのブーケ」・「レゴ ボタニカル ラン<ミニ>」・「レゴ ボタニカル ラッキーバンブー」)

・レゴ 公式オンラインストア

・全国のレゴ ストア

・レゴ 認定販売店ベネリック レゴ ストア 楽天市場店

・レゴランド ・ジャパン・リゾート

・レゴランド ・ディスカバリー・センター東京、レゴランド ・ディスカバリー・センター大阪

・Amazon レゴ ショップ

その他、全国のレゴ 製品取り扱い店&オンライン店舗

(取り扱いがない店舗もございます。詳細は各店舗にお問合せください。)

「レゴ ボタニカル フラワーアレンジメント」

価格:16,980円

「レゴ ボタニカル フラワーアレンジメント」は、カメリア、シャクヤク、アジサイ、カスミソウ、ラナンキュラス、ブバルディア、ユリなど、鮮やかな花々がラインナップ。セットになっている花瓶には、ピン・システムが付属しており、外観をカスタマイズしたり、他の「レゴ ボタニカル」のセットと組み合わせて別のスタイルを作って楽しんだりすることもできる。

販売店舗

・レゴ 公式オンラインストア

・全国のレゴ ストア

・レゴ 認定販売店ベネリック レゴ ストア 楽天市場店

・レゴランド ・ジャパン・リゾート

・レゴランド ・ディスカバリー・センター東京、レゴランド ・ディスカバリー・センター大阪

