¡Ö¸»ÅÄ¤ÎµÕ1¥ß¥ê¡×¡©ÂåÁö¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¤¬¶´¤Þ¤ì¤ë¤â¥»¡¼¥Õ¡¡¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Ç¤âÈ½ÄêÊÑ¤ï¤é¤º¡¡WBC¤Ç¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥¢¥¦¥È¼è¤ë¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢12¡Û
¡þÂè3²óWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¥°¥ë¡¼¥×B ÆüËÜ-¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢(13Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
5-3¤ÈÆüËÜ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡£ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤¬¤³¤ÎÆü½é¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢1ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÒÁª¼ê¤ËÂåÁö¤È¤·¤Æ¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸»ÅÄÁª¼ê¤ÏÂ³¤¯À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤±¤óÀ©¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢1¡¢2ÎÝ´Ö¤Ç¶´¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇ´¤ê¡¢1ÎÝ¤á¤¬¤±¤Æ¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡£ÂÎ¤ò¤Í¤¸¤é¤»¡¢Áê¼êÁª¼ê¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ¥»¡¼¥Õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ½Äê¤Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï9¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¤¦¤Á1ÅÙ¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¨¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤òÈ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¥»¡¼¥Õ¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸»ÅÄÁª¼ê¤ÎÇ®°Õ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WBC¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Î¸»ÅÄÁª¼ê¤¬ÅðÎÝ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Áê¼êÁª¼ê¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¡¢¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤ÎËö¤Ë¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬¡Ö¸»ÅÄ¤Î1¥ß¥ê¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¸»ÅÄ¤ÎµÕ1¥ß¥ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£