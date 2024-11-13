Ä»µï¤ß¤æ¤¡¡¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤¹¤ëºÝ¤ËÁê¼ê¤Î¡Èµö¤»¤Ê¤¤¹ÔÆ°¡É¤Ï¡Ä¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç²Î¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¥À¥á¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ»µï¤ß¤æ¤¡Ê43¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤¹¤ëºÝ¤Î¡¢µö¤»¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖJ-POP¤ò°¦¤¹¤ë½÷¤¿¤Á¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥Ï¥â¤ë¡©¥Ï¥â¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤ÎÏÃÂê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÄ»µï¤Ï¡Ö»ä¤¬¡Ê¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡Ëµö¤»¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢°ÊÁ°¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥ï¡¼¡×¤ÎÃæÀî¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö¼þ°Ï¤«¤é¡È2¿Í¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤µ¤ó¤Î¡Ø¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢2¿Í¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡È¥®¥ê¥®¥ê¥À¥ó¥¹¥®¥ê¥®¥ê¥À¥ó¥¹¡ÊÍÙ¤ì¡Ë¡É¤Î¡ÈÍÙ¤ì¡É¡£¥«¥Ã¥³¤Þ¤Ç²Î¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«Ê¬¤Î²Î¤¦¥Ñ¡¼¥È¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¹ç¤¤¤Î¼ê¤âÁ´Éô¼è¤é¤ì¤Æ¡Ä¥«¥Ã¥³¤Þ¤ÇÁ´Éô²Î¤¦¤ä¤Ä¤ÏËÜÅö¤Ë¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£