ロックバンド・サザンオールスターズが、2025年3月に16作目となるオリジナル・アルバムをリリースすることを発表し、さらに6年ぶりの全国ツアー開催も発表しました。

サザンオールスターズの活動が47年目に突入した2024年。2曲を配信リリース、9月には野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』で“最後の夏フェス”としてパフォーマンスを行いました。

今回発表されたアルバムのタイトルは『THANK YOU SO MUCH』。そして、2019年以来6年ぶりの開催となる全国ツアーのタイトルは『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』。バンドの平均年齢が約69歳となるなか、アリーナとドームを巡る13か所26公演を実施するということです。1月から4月上旬までの前半がアリーナ公演で、4月中旬から5月末までの後半戦がドーム公演となります。

また、全国ツアーの1か所目は、まもなく能登半島地震から1年がたつ石川県。音楽で明るい話題を届けるべく、北陸の地からスタートするということです。

サザンオールスターズは、今回の発表を受け「この言葉に想いを込めて。『THANK YOU SO MUCH』」とコメントを寄せています。