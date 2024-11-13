¡Ú¤Þ¤ë¤¬¤á¥Ü¡¼¥È¡¡G1µþ¶Ë¾Þ¡ÛÆÇÅçÀ¿¤¬Í¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¡¡¡Ö»×¤¤½Ð¤â»×¤¤Æþ¤ì¤â¤¢¤ë¿åÌÌ¡×¤ÇÄº¾å·èÀï¤Ø
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤Î³«Àß72¼þÇ¯µÇ°¡ÖG1µþ¶Ë¾Þ¡×¤Ï5ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¤Î9R¤ÇÆ¨¤²¤ò·è¤á¤¿ÆÇÅçÀ¿¤¬Í¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¡£¡ÖÄ¾Á°¤Ë¥Ú¥é¤ò2ÆüÌÜ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤·¤¿¡£¼«¿®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤à¤·¤í¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Ä¾Á°¤ÎÈ½ÃÇ¤¬µÈ¤È½Ð¤Æµ¤ÇÛ¤âµÞ¾å¾º¡£Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÄº¾å·èÀï¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¡Ö¾å¤Î¿Í¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Á´Éô¤ÎÂ¤¬¤¤¤¤¡£»³ÅÄÁª¼ê¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÅöÃÏ¤ÏSG2V¤Ë²Ã¤¨¡¢G1À©ÇÆ¤â¤¢¤ë¿åÌÌ¤À¡£¡ÖÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¡£»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤â¤¢¤ë¿åÌÌ¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¯2°ÌÃË¤¬»×¤¤½Ð¤Î¿åÌÌ¤ÇÌöÆ°Ãæ¡£¡Ö¤¤¤¤¤«°¤¤¤«¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤¤Êý¤Î¤è¤¦¤À¡£ÀÖ¤Î¾¡ÉéÉþ¤«¤é63¼þÇ¯°ÊÍè¤ÎV¤òÁÀ¤¦¡£