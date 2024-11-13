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NHKドラマ10『宙わたる教室』放送予定：2014年10月8日（火）スタート（全10回）総合テレビ：毎週火曜 夜10:00〜10:45BSP4K：毎週火曜 午後6:15〜7:00（再放送）総合テレビ：毎週金曜 午前0:35〜1:20 ※木曜深夜［あらすじ］東京・東新宿にある定時制高校。そこにはさまざまな事情を抱えた生徒たちが通っていた。負のスパイラルから抜け出せない不良の柳田岳人（小林虎之介）。授業についていくことを諦めかけた、フィリピン人の母と日本人の父を持つ越川アンジェラ（ガウ）。起立性調節障害を抱え、保健室登校を続ける名取佳純(伊東蒼)。青年時代、高校に通えず働くしかなかった長嶺省造（イッセー尾形）。年齢もバックグラウンドもバラバラな彼らの元に、謎めいた理科教師の藤竹（窪田正孝）が赴任してくる。藤竹の導きにより、彼らは教室に「火星のクレーター」を再現する実験で学会発表を目指すが、自身が抱える障害、家庭内の問題、断ち切れない人間関係など様々な困難が立ちはだかり…。原作：伊与原新『宙わたる教室』（第70回「青少年読書感想文全国コンクール」課題図書・高等学校の部に選出）脚本：澤井香織音楽：jizue主題歌：Little Glee Monster「Break out of your bubble」出演：窪田正孝 小林虎之介 伊東蒼 ガウ／田中哲司 木村文乃／中村蒼 イッセー尾形 他演出：吉川久岳（ランプ）、一色隆司（NHKエンタープライズ）、山下和徳制作統括：橋立聖史（ランプ）、神林伸太郎（NHKエンタープライズ）、渡辺悟（NHK）