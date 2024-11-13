リトグリ、ニューシングルのリリースと同時に「Break out of your bubble」ライブ映像公開
Little Glee Monsterが、11月13日にリリースを迎えたニューシングル「Break out of your bubble」のライブ映像を公開した。
◆Little Glee Monster ライブ映像
「Break out of your bubble」は、NHKドラマ10『宙わたる教室』の主題歌であり、デビュー10周年を記念して、10月19日・20日に開催された＜Little Glee Monster 10th Anniversary Live＞で初披露した楽曲だ。その10月20日公演の「Break out of your bubble」のライブ映像が11月13日21時にYouTubeにて公開された。
シングル「Break out of your bubble」
初回生産限定盤（CD+BD+GOODS）：SRCL-13046〜13048 \3,400（税込）
通常盤（CD only）：SRCL-13049 \1,430（税込）
※GOODS：シューレース（各メンバーがセレクトした6色よりランダム1色封入）
DL/Streaming：https://LittleGleeMonster.lnk.to/_Breakoutofyourbubble
CD：https://LittleGleeMonster.lnk.to/Breakoutofyourbubble_CD
［収録内容］
・DISC-1（初回生産限定盤CD）
01. Break out of your bubble ※NHKドラマ10『宙わたる教室』主題歌
02. PLANET ※ABC-MART「45th 夏物大処分SALE」CMソング
03. Memories
04. Jupiter -2024ver.-
05. Break out of your bubble - Lead Off ver. -
・DISC-1（通常盤CD）
01. Break out of your bubble ※NHKドラマ10『宙わたる教室』主題歌
02. PLANET ※ABC-MART「45th 夏物大処分SALE」CMソング
03. Memories
04. Break out of your bubble - Lead Off ver. -
・DISC-2（Blu-ray）※初回生産限定盤
「Break out of your bubble」Music Video
「Break out of your bubble」Music Video Making Movie
［店舗購入特典情報］
・タワーレコード全店（タワーレコードオンライン含む / 一部店舗除く）：オリジナルポストカード（メンバーソロ6種ランダム）
・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む / 一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド（メンバーソロ6種ランダム）
・TSUTAYA RECORDS（TSUTAYAオンライン含む / 一部店舗除く）：オリジナルアナザージャケット（メンバーソロ6種ランダム）
・楽天ブックス：オリジナルA4クリアファイル
・Amazon.co.jp：メガジャケ
セブンネットショッピング：オリジナルアンブレラチャーム
Sony Music Shop：オリジナルポストカード
Little Glee Monster応援店特：オリジナルスマホサイズステッカー
▲初回生産限定盤
▲通常盤
＜Little Glee Monster 10th Anniversary Christmas Special Live＞
1st Open3:00pm Start4:30pm
2nd Open6:30pm Start7:30pm
会場：ブルーノート東京
公演サイト https://www.bluenote.co.jp/jp/artists/little-glee-monster/
タイアップ情報
放送予定：2014年10月8日（火）スタート（全10回）
総合テレビ：毎週火曜 夜10:00〜10:45
BSP4K：毎週火曜 午後6:15〜7:00
（再放送）総合テレビ：毎週金曜 午前0:35〜1:20 ※木曜深夜
［あらすじ］
東京・東新宿にある定時制高校。そこにはさまざまな事情を抱えた生徒たちが通っていた。負のスパイラルから抜け出せない不良の柳田岳人（小林虎之介）。授業についていくことを諦めかけた、フィリピン人の母と日本人の父を持つ越川アンジェラ（ガウ）。起立性調節障害を抱え、保健室登校を続ける名取佳純(伊東蒼)。青年時代、高校に通えず働くしかなかった長嶺省造（イッセー尾形）。年齢もバックグラウンドもバラバラな彼らの元に、謎めいた理科教師の藤竹（窪田正孝）が赴任してくる。藤竹の導きにより、彼らは教室に「火星のクレーター」を再現する実験で学会発表を目指すが、自身が抱える障害、家庭内の問題、断ち切れない人間関係など様々な困難が立ちはだかり…。
原作：伊与原新『宙わたる教室』（第70回「青少年読書感想文全国コンクール」課題図書・高等学校の部に選出）
脚本：澤井香織
音楽：jizue
主題歌：Little Glee Monster「Break out of your bubble」
出演：窪田正孝 小林虎之介 伊東蒼 ガウ／田中哲司 木村文乃／中村蒼 イッセー尾形 他
演出：吉川久岳（ランプ）、一色隆司（NHKエンタープライズ）、山下和徳
制作統括：橋立聖史（ランプ）、神林伸太郎（NHKエンタープライズ）、渡辺悟（NHK）
関連リンク
◆Little Glee Monster オフィシャルサイト
◆Little Glee MonsterオフィシャルX