Little Glee Monsterが、11月13日にリリースを迎えたニューシングル「Break out of your bubble」のライブ映像を公開した。「Break out of your bubble」は、NHKドラマ10『宙わたる教室』の主題歌であり、デビュー10周年を記念して、10月19日・20日に開催された<Little Glee Monster 10th Anniversary Live>で初披露した楽曲だ。その10月20日公演の「Break out of your bubble」のライブ映像が11月13日21時にYouTubeにて公開された。

シングル「Break out of your bubble」

発売日:2024年11月13日(水)



初回生産限定盤(CD+BD+GOODS):SRCL-13046〜13048 \3,400(税込)

通常盤(CD only):SRCL-13049 \1,430(税込)

※GOODS:シューレース(各メンバーがセレクトした6色よりランダム1色封入)

DL/Streaming:https://LittleGleeMonster.lnk.to/_Breakoutofyourbubble

CD:https://LittleGleeMonster.lnk.to/Breakoutofyourbubble_CD



[収録内容]

・DISC-1(初回生産限定盤CD)

01. Break out of your bubble ※NHKドラマ10『宙わたる教室』主題歌

02. PLANET ※ABC-MART「45th 夏物大処分SALE」CMソング

03. Memories

04. Jupiter -2024ver.-

05. Break out of your bubble - Lead Off ver. -



・DISC-1(通常盤CD)

01. Break out of your bubble ※NHKドラマ10『宙わたる教室』主題歌

02. PLANET ※ABC-MART「45th 夏物大処分SALE」CMソング

03. Memories

04. Break out of your bubble - Lead Off ver. -



・DISC-2(Blu-ray)※初回生産限定盤

「Break out of your bubble」Music Video

「Break out of your bubble」Music Video Making Movie



[店舗購入特典情報]

・タワーレコード全店(タワーレコードオンライン含む / 一部店舗除く):オリジナルポストカード(メンバーソロ6種ランダム)

・HMV全店(HMV&BOOKS Online含む / 一部店舗除く):オリジナルL判ブロマイド(メンバーソロ6種ランダム)

・TSUTAYA RECORDS(TSUTAYAオンライン含む / 一部店舗除く):オリジナルアナザージャケット(メンバーソロ6種ランダム)

・楽天ブックス:オリジナルA4クリアファイル

・Amazon.co.jp:メガジャケ

セブンネットショッピング:オリジナルアンブレラチャーム

Sony Music Shop:オリジナルポストカード

Little Glee Monster応援店特:オリジナルスマホサイズステッカー

▲初回生産限定盤 ▲初回生産限定盤

▲通常盤 ▲通常盤

<Little Glee Monster 10th Anniversary Christmas Special Live>

日程:2024年12月24日(火)

1st Open3:00pm Start4:30pm

2nd Open6:30pm Start7:30pm

会場:ブルーノート東京

公演サイト https://www.bluenote.co.jp/jp/artists/little-glee-monster/

タイアップ情報

NHKドラマ10『宙わたる教室』

放送予定:2014年10月8日(火)スタート(全10回)

総合テレビ:毎週火曜 夜10:00〜10:45

BSP4K:毎週火曜 午後6:15〜7:00

(再放送)総合テレビ:毎週金曜 午前0:35〜1:20 ※木曜深夜



[あらすじ]

東京・東新宿にある定時制高校。そこにはさまざまな事情を抱えた生徒たちが通っていた。負のスパイラルから抜け出せない不良の柳田岳人(小林虎之介)。授業についていくことを諦めかけた、フィリピン人の母と日本人の父を持つ越川アンジェラ(ガウ)。起立性調節障害を抱え、保健室登校を続ける名取佳純(伊東蒼)。青年時代、高校に通えず働くしかなかった長嶺省造(イッセー尾形)。年齢もバックグラウンドもバラバラな彼らの元に、謎めいた理科教師の藤竹(窪田正孝)が赴任してくる。藤竹の導きにより、彼らは教室に「火星のクレーター」を再現する実験で学会発表を目指すが、自身が抱える障害、家庭内の問題、断ち切れない人間関係など様々な困難が立ちはだかり…。



原作:伊与原新『宙わたる教室』(第70回「青少年読書感想文全国コンクール」課題図書・高等学校の部に選出)

脚本:澤井香織

音楽:jizue

主題歌:Little Glee Monster「Break out of your bubble」

出演:窪田正孝 小林虎之介 伊東蒼 ガウ/田中哲司 木村文乃/中村蒼 イッセー尾形 他

演出:吉川久岳(ランプ)、一色隆司(NHKエンタープライズ)、山下和徳

制作統括:橋立聖史(ランプ)、神林伸太郎(NHKエンタープライズ)、渡辺悟(NHK)

