King & Princeが、12月11日に発売するアルバム『Re:ERA』より「WOW」のミュージックビデオを公開した。本映像は、『Re:ERA』のコンセプトである“Re:ERA計画”の物語が明かされる内容となっており、郄橋海人が描き下ろした収録曲数分の全16体のキャラクターも登場し、科学者に扮するメンバーが夢を実現していくストーリーとなっている。コンセプトアルバムの表題曲として相応しい内容となっており、まさにテーマパークのような作品として仕上がっている。なお、この物語の詳しい内容についてはオフィシャルHPを確認して欲しい。

アルバム『Re:ERA』

2024年9月30日(月)「WOW」Digital Release

2024年10月14日(月)『Re:ERA』Digital Release

2024年12月11日(水)『Re:ERA』CD Release

予約URL:https://lnk.to/6th1211



■初回限定盤A (CD+DVD)

¥4,290(税込) / UPCJ-9055

CD収録内容

1. Odyssey

2. WOW

3. HOTTER & HOTTER

4. Don't Grow Up

5. COLORS

6. LOVE HACKER

7. moooove!!

8. POPSTAR in the KINGDOM(郄橋海人)

9. ボーイミーツガール

10. 愛し生きること

11. 染み(永瀬廉)

12. ROLLER COASTER

13. MAGIC WORD

14. halfmoon

15. I Will...

DVD収録内容

・「WOW」 ミュージックビデオ

・「WOW」 Music Video Behind the scenes

・6歳は誰だ!? 同期当てクイズ

仕様:三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット20P



■初回限定盤B(CD+DVD)

¥4,290(税込) / UPCJ-9056

CD収録内容

1. Odyssey

2. WOW

3. HOTTER & HOTTER

4. Don't Grow Up

5. COLORS

6. LOVE HACKER

7. moooove!!

8. POPSTAR in the KINGDOM(郄橋海人)

9. ボーイミーツガール

10. 愛し生きること

11. 染み(永瀬廉)

12. ROLLER COASTER

13. MAGIC WORD

14. halfmoon

15. I Will...

DVD収録内容

・『Re:ERA』Behind the scenes

・「POPSTAR in the KINGDOM」 Behind the scenes

・「染み」 Behind the scenes

仕様:三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット20P



■通常盤(CD/初回プレス)

¥3,520(税込) / UPCJ-9057

CD収録内容

1. Odyssey

2. WOW

3. HOTTER & HOTTER

4. Don't Grow Up

5. COLORS

6. LOVE HACKER

7. moooove!!

8. POPSTAR in the KINGDOM(郄橋海人)

9. ボーイミーツガール

10. 愛し生きること

11. 染み(永瀬廉)

12. ROLLER COASTER

13. MAGIC WORD

14. halfmoon

15. I Will...

16. Harajuku(通常盤のみ収録)

仕様:三方背ケース付3Pワイドケース、歌詞ブックレット20P

※通常盤(初回プレス)/UPCJ-9057終了後、通常盤/UPCJ-1008に切り替わります。



■Dear Tiara盤(CD/ファンクラブ限定盤)

¥4,290(税込)/ PROJ-1926

CD収録内容

1. Odyssey

2. WOW

3. HOTTER & HOTTER

4. Don't Grow Up

5. COLORS

6. LOVE HACKER

7. moooove!!

8. POPSTAR in the KINGDOM(郄橋海人)

9. ボーイミーツガール

10. 愛し生きること

11. 染み(永瀬廉)

12. ROLLER COASTER

13. MAGIC WORD

14. halfmoon

15. I Will...

仕様:104Pノート型ジャケット(A4サイズ)



■封入特典

・初回限定盤A/特典:トレーディングカードAタイプ 1種

・初回限定盤B/特典:トレーディングカードBタイプ 1種

・通常盤(初回プレス)特典:トレーディングカードCタイプ 1種

※各特典ごとに写真は異なります。



■初回封入特典

・初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー

・初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー

・通常盤(初回プレス)/期間限定動画C視聴シリアルナンバー

視聴期間:2024年12月10日(火)昼12:00〜2025年1月10日(金)18:00まで



■先着外付け特典

・初回限定盤A/特典:フォトカード(A6)

・初回限定盤B/特典:クリアポスター(A4)

・通常盤(初回プレス)/特典:トレカ3種セット

※3形態同時購入特典:オリジナルトレカケース

・Dear Tiara盤/特典:ステッカーシート(A6)

2024年9月30日(月)「WOW」Digital Release2024年10月14日(月)『Re:ERA』Digital Release2024年12月11日(水)『Re:ERA』CD Release予約URL:https://lnk.to/6th1211■初回限定盤A (CD+DVD)¥4,290(税込) / UPCJ-9055CD収録内容1. Odyssey2. WOW3. HOTTER & HOTTER4. Don't Grow Up5. COLORS6. LOVE HACKER7. moooove!!8. POPSTAR in the KINGDOM(郄橋海人)9. ボーイミーツガール10. 愛し生きること11. 染み(永瀬廉)12. ROLLER COASTER13. MAGIC WORD14. halfmoon15. I Will...DVD収録内容・「WOW」 ミュージックビデオ・「WOW」 Music Video Behind the scenes・6歳は誰だ!? 同期当てクイズ仕様:三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット20P■初回限定盤B(CD+DVD)¥4,290(税込) / UPCJ-9056CD収録内容1. Odyssey2. WOW3. HOTTER & HOTTER4. Don't Grow Up5. COLORS6. LOVE HACKER7. moooove!!8. POPSTAR in the KINGDOM(郄橋海人)9. ボーイミーツガール10. 愛し生きること11. 染み(永瀬廉)12. ROLLER COASTER13. MAGIC WORD14. halfmoon15. I Will...DVD収録内容・『Re:ERA』Behind the scenes・「POPSTAR in the KINGDOM」 Behind the scenes・「染み」 Behind the scenes仕様:三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット20P■通常盤(CD/初回プレス)¥3,520(税込) / UPCJ-9057CD収録内容1. Odyssey2. WOW3. HOTTER & HOTTER4. Don't Grow Up5. COLORS6. LOVE HACKER7. moooove!!8. POPSTAR in the KINGDOM(郄橋海人)9. ボーイミーツガール10. 愛し生きること11. 染み(永瀬廉)12. ROLLER COASTER13. MAGIC WORD14. halfmoon15. I Will...16. Harajuku(通常盤のみ収録)仕様:三方背ケース付3Pワイドケース、歌詞ブックレット20P※通常盤(初回プレス)/UPCJ-9057終了後、通常盤/UPCJ-1008に切り替わります。■Dear Tiara盤(CD/ファンクラブ限定盤)¥4,290(税込)/ PROJ-1926CD収録内容1. Odyssey2. WOW3. HOTTER & HOTTER4. Don't Grow Up5. COLORS6. LOVE HACKER7. moooove!!8. POPSTAR in the KINGDOM(郄橋海人)9. ボーイミーツガール10. 愛し生きること11. 染み(永瀬廉)12. ROLLER COASTER13. MAGIC WORD14. halfmoon15. I Will...仕様:104Pノート型ジャケット(A4サイズ)■封入特典・初回限定盤A/特典:トレーディングカードAタイプ 1種・初回限定盤B/特典:トレーディングカードBタイプ 1種・通常盤(初回プレス)特典:トレーディングカードCタイプ 1種※各特典ごとに写真は異なります。■初回封入特典・初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー・初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー・通常盤(初回プレス)/期間限定動画C視聴シリアルナンバー視聴期間:2024年12月10日(火)昼12:00〜2025年1月10日(金)18:00まで■先着外付け特典・初回限定盤A/特典:フォトカード(A6)・初回限定盤B/特典:クリアポスター(A4)・通常盤(初回プレス)/特典:トレカ3種セット※3形態同時購入特典:オリジナルトレカケース・Dear Tiara盤/特典:ステッカーシート(A6)

関連リンク

◆King & Prince オフィシャルサイト

◆King & Prince オフィシャルサイト

現在、アルバム『Re:ERA』は、Apple Muisc、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWAなどの音楽ストリーミングサービスやiTunes Store、レコチョク、moraなどの音楽ダウンロードサービスにて先行配信中となっている。先に公開された「WOW」-"Re:ERA beginning '' ver.の映像や『Re:ERA』ティザー映像を観ることで、アルバムの一層世界観が堪能できるはずだ。今作の表題曲である「WOW」は、アーティスト・三浦大知氏と日本を代表する音楽プロデューサーであるUTA氏と、メンバー郄橋海人とのコラボ制作となっており、振り付けも三浦大知氏と郄橋が共同で手掛けている。そして、永瀬ソロ曲「染み」は、なにわ男子・西畑大吾とAぇ! group・正門良規とのコラボ楽曲であり、郄橋ソロ曲「POPSTAR in the KINGDOM」はアーティストSKY-HI氏とのコラボ楽曲となっている。また、「ボーイミーツガール」は4人組バンド緑黄色社会のメンバーが手掛けており、通常盤収録の「Harajuku」は新進気鋭のマルチアーティストMega Shinnosuke氏が作詞、作曲を担当する。また、「Odyssey」は郄橋海人が作詞、作曲に携わるなど、King & Princeとしてのアーティスト性高まる作品となっており、豪華参加キャストによる秀逸な一枚となっているので、是非ともチェックして欲しい。2024年5月23日に6周年イヤーに突入したKing & Princeは、新たな挑戦と進化を宣言した。その第一弾のサプライズとして、15枚目となるシングル「halfmoon / moooove!!」の全収録楽曲と、2023年に発売されたKing & Prince初のベストアルバム『Mr.5』の全収録楽曲の計63曲をサブスク解禁した。そして、次なる試みとして、聴き手が新たなる手段で楽曲に触れる機会を提案し、楽曲に更なる付加価値を与え、ユーザーがより音楽を楽しんでくれるであろうエンターテインメントをKing & Princeが提言する。そんな新たなる挑戦が最新アルバム『Re:ERA』であり、King & Princeとしての新境地を開く初めてのコンセプトアルバムである。今作は全曲を通じて一つの物語が描かれており、楽曲からインスパイアされたキャラクターや壮大なストーリーまで創り上げている作品だという。また、初回限定盤Aの特典映像には「WOW」 のミュージックビデオや「WOW」 Music Video Behind the scenesと『6歳は誰だ!? 同期当てクイズ』を収録、初回限定盤Bの特典映像には『Re:ERA』Behind the scenesや「POPSTAR in the KINGDOM」 Behind the scenesと「染み」 Behind the scenesが収録される。