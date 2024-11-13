¥×¥í¥ß¥¹¥È¥¦¥©¥ê¥¢¤Î¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡Ä¼ï²´ÇÏÆþ¤ê
¡¡JRA¤Ï¡¢2023Ç¯Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÇÕÅì³¤¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG2¡Ë¤Ê¤É¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¥×¥í¥ß¥¹¥È¥¦¥©¥ê¥¢¡Ê²´7¡¦·ªÅì¡¦ÌîÃæ¸Æó±¹¼Ë¡Ë¤¬¡¢11·î13ÆüÉÕ¤±¤Ç¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±ÇÏ¤ÏËÌ³¤Æ»º»Î®·´Æü¹âÄ®¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼ï²´ÇÏ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£
¡Ú¥¢¥ó¥¿¥ì¥¹S¡Û¥×¥í¥ß¥¹¥È¥¦¥©¥ê¥¢¤¬5Ï¢¾¡¤ÎÆ¨Áö·à¡Ä½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¥À¡¼¥È½Å¾Þ¤Ç³èÌö
¡ü¥×¥í¥ß¥¹¥È¥¦¥©¥ê¥¢
ÇÏ¼ç¡§Í¸Â²ñ¼Ò¥·¥ë¥¯¥ì¡¼¥·¥ó¥°
Ä´¶µ»Õ¡§ÌîÃæ¸Æó¡Ê·ªÅì¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2017Ç¯3·î26Æü
·ìÅý¡§
Éã¡¡¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼
Êì¡¡¥×¥í¥ß¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥¯
À®ÀÓ¡§
JRAÄÌ»»À®ÀÓ¡¡10Àï6¾¡
JRA³ÍÆÀ¾Þ¶â¡¡1²¯4133Ëü2000±ß¡ÊÉÕ²Ã¾Þ´Þ¤à¡Ë
JRA°Ê³°¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¡ÊÃÏÊý¡Ë¡¡1Àï0¾¡
JRA°Ê³°¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â¡ÊÃÏÊý¡Ë¡¡400Ëü±ß
½Å¾Þ¾¡°È¡§
2023Ç¯¡¡Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÇÕÅì³¤¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG2¡Ë
2023Ç¯¡¡¥¢¥ó¥¿¥ì¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG3¡Ë