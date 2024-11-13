¡ÖÉÂ±¡¤Ç²ñ¼Ò¤Î¾®ÀÚ¼ê¤ò¼º¤¯¤·¤¿¡×Èï³²¼Ô¤ÎÄ¹ÃË¤Î¾å»Ê¤ÎÂ©»Ò¤òÁõ¤¤1500Ëü±ßº¾¼è¤« 20ºÐÌµ¿¦ÃË¤òºÆÂáÊá¡áÀÅ²¬¸©·Ù
¡ÖÉÂ±¡¤Ç²ñ¼Ò¤Î¾®ÀÚ¼ê¤ò¼º¤¯¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Î80Âå¤Î½÷À¤«¤é¸½¶â1,500Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢20ºÐ¤ÎÃË¤¬·Ù»¡¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê20¡Ë¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï9·î3Æü¡¢»áÌ¾ÉÔ¾Ü¼Ô¤é¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î80Âå½÷À¤ÎÄ¹ÃË¤ò¤«¤¿¤ê¡¢¡Ö¹¢¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê½èÃÖ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡ÖÉÂ±¡¤Ç²ñ¼Ò¤Î¾®ÀÚ¼ê¤ò¼º¤¯¤·¤¿¡×¡Ö¾®ÀÚ¼ê¤Î³ÛÌÌÊ¬¤ò²ñ¼Ò¤ÈÀÞÈ¾¤ÇÊäÅ¶¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È·«¤êÊÖ¤·ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¸½¶â1500Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÄ¹ÃË¤Î¾å»Ê¤ÎÂ©»Ò¤òÁõ¤¤¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½÷ÀÂð¤òË¬¤Í¡¢¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃË¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Ë½»¤à80Âå½÷À¤«¤é¸½¶â1300Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¾ºá¤òÁÜºº¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤ÎÇ§ÈÝ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤µ¤é¤ËÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£