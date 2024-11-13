¼Â¤ÎÌ¼¤Ë¥áー¥ë¤Ç¶¼Ç÷¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃË¤¬·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¶¼Ç÷¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦ÃË(76)¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï10·î¾å½Ü¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»ÔÆâ¤Ë½»¤à¼Â¤ÎÌ¼(41)¤ËÂÐ¤·¡¢À¸Ì¿¤ä¿ÈÂÎ¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ëÆâÍÆ¤Î¥áー¥ë¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¡¢¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ì¼¤«¤é·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÌ¼¤Ë¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥áー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£