¡ÖÅðÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¤ä¤é¸¶¾õ¤ËÌá¤·¤Æ¡×Æ¼ÈÄ243ËçÅð¤Þ¤ì¤ë ¿À¼Ò¤Î²°º¬¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¡áÀÅ²¬¸©·Ù
ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç²°º¬¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ¼ÈÄ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅð¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤ÏÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²Ëç¿ô¤Ï243Ëç¤Ë¤â¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
11·î4Æü¡¢ÅçÅÄ»ÔÁê²ìÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹â»³Çò»³¿À¼Ò¡×¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ë¡ÖÈ¬È¨¿À¼Ò¡×¤Ç¿À¼Ò¤Î²°º¬¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ¼ÈÄ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬½»Ì±¤Ë¤è¤êÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åð¤Þ¤ì¤¿Æ¼ÈÄ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢½Ä20¥»¥ó¥Á¡¢²£60¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹Êý·Á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢·×243Ëç¤¬Åð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÅðÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¤ä¤é¸¶¾õ¤ËÌá¤·¤Æ¡×Æ¼ÈÄ243ËçÅð¤Þ¤ì¤ë ¿À¼Ò¤Î²°º¬¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¡áÀÅ²¬¸©·Ù
ÅçÅÄ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10·î20Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢11·î4Æü¤Ë±«Ï³¤ê¤Î³ÎÇ§¤ËË¬¤ì¤¿½»Ì±¤¬Æ¼ÈÄ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹â»³Çò»³¿À¼Ò»á»ÒÁíÂå¤Î¾¾²¼¾ºÉû²ñÄ¹¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö(º£¤Þ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Ê¢Î©¤¿¤·¤¤¤ä¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¡£¸¶¾õ¤ËÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£