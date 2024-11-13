»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ÀèÈ¯¤Îµð¿Í¡¦°æ¾å²¹Âç¤¬¹¥Åê¤âÄÁ»ö¡ÖË¹»Ò¤Î¥µ¥¤¥º¡×¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¡Âç¤¤¹¤®¤ë¡©Åê¤²¤ëÅÙ¤ËÍî²¼¡¡½é²ó¤À¤±¤Ç·×£¸ÅÙ
¡¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡£×£Â£Ó£Ã¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡¦£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÂÁÈ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ý¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Î½éÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î°æ¾å²¹Âç¡Êµð¿Í¡Ë¤¬£µ²ó£°¡¿£³¤ò£·£´µå£µ°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ£¸Ã¥»°¿¶¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¾å¡¹¤ÎÆâÍÆ¤ÇÀèÈ¯¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Ã¤×¤ê¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë°æ¾å¡£ÅêµåÃæ¤ËË¹»Ò¤¬Íî¤Á¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤ê¡¢½é²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤À¤±¤Ç£´ÅÙÍî¤È¤¹¤Ê¤É¡¢·×£¸ÅÙÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡££Ø¤Ç¤Ï¡ÖË¹»Ò¤Î¥µ¥¤¥º¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¡ÖË¹»Ò¤Î¥µ¥¤¥º¹ç¤Ã¤È¤é¤ó¤Î¤«¡©¡×¡¢¡Ö°æ¾å¤¯¤óÅê¤²¤Æ¤ë¹â¤µ¤È¥³¡¼¥¹¤Ï´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ë¹»Ò¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï´Ö°ã¤¨¤Æ¤ë¤Î¹¥¤¡×¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤«¡×¤È¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£