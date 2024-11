Little Glee Monster、新曲「Break out of your bubble」ライブ映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「Break out of your bubble」は、NHKドラマ10『宙わたる教室』主題歌

Little Glee Monsterが、新曲「Break out of your bubble」(11月13日リリース)のライブ映像をYouTubeにて公開した。

「Break out of your bubble」は、10月8日より放送がスタートした、NHKドラマ10『宙わたる教室』の主題歌。10月19日・20日に開催されたデビュー10周年記念ライブ『Little Glee Monster 10th Anniversary Live』で初披露され、注目を集めた。

今回公開されたのは、同ライブの10月20日公演での映像。ファンは必見だ。

2024.10.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Break out of your bubble」

2024.10.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Memories」

2024.11.13 ON SALE

SINGLE「Break out of your bubble」

NHKドラマ10『宙わたる教室』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/ts/11GMGMRG5V/

Little Glee Monster 10周年特設サイト

https://www.littlegleemonster.com/10th/

Little Glee Monster OFFICIAL SITE

https://www.littlegleemonster.com/