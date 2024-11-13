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Joshua Zirkzee and Alejandro Garnacho link-up— Premier League (@premierleague) August 19, 2024
The pair combined for @ManUtd¡Çs winner just 26 minutes after coming on as substitutes against Fulham pic.twitter.com/OfjaB0f6i9