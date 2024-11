今夏マンチェスター・ユナイテッドに加入したオランダ代表FWは新天地で苦しんでいる。



『calciomercato.com』によると、マンUに所属するオランダ代表FWジョシュア・ザークツィは現在、今冬の移籍市場でユヴェントスに移籍する可能性が浮上しているという。



バイエルン・ミュンヘンの下部組織出身のザークツィは2020年7月にトップチーム昇格を果たすと、パルマやRSCアンデルレヒトへのレンタル移籍を経て、2022年8月にはボローニャへ完全移籍。23-24シーズンは現在ユヴェントスを指揮するチアゴ・モッタ監督の下、リーグ戦32試合に先発出場し、11ゴール4アシストを記録するなどボローニャの攻撃陣を牽引。その活躍もあり、今夏の移籍市場ではマンUへの完全移籍を決断していた。





