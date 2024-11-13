¡Ö¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌ¤Ç¼ÎÁ¶â¤¬¤¢¤ë¡×¡¡²Í¶õÎÁ¶âÀÁµáº¾µ½¤Ç29Ëü8Àé±ßº¾¼è¤µ¤ì¤ë¡¡ÂçÊ¬»Ô¤Î20Âå½÷À¤¬Èï³²
¡¡ÂçÊ¬Ãæ±û½ð¤Ï13Æü¡¢ÂçÊ¬»ÔÆâ¤Ë½»¤à20Âå½÷À¤¬Âç¼êÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë²Í¶õÀÁµáº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢29Ëü8Àé±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12Æü¡¢Èï³²¼Ô¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¡Ö¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ëÈÖ¹æ¤«¤é¼«Æ°²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ÇÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£½÷À¤¬¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë½¾¤Ã¤ÆÁàºî¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Âç¼êÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤ËÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌ¤Ç¼ÎÁ¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤Þ¤Ç¤ËÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ±»öºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¿®ÍÑ¤·¤¿Èï³²¼Ô¤¬Áê¼ê¤¬»ØÄê¤¹¤ë¸ýºÂ¤Ë¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£