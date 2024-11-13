¡ÖÉÔÆ°»º¼è°ú¤Ç¶â¤¬É¬Í×¤À¡×¸½¶â80Ëü±ß¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¤« »ØÄêË½ÎÏÃÄÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¼·ÂåÌÜ°ìÎÏ°ì²È´´Éô¤ÎÃË¤é¤òÂáÊá¡áÀÅ²¬¸©·Ù
¼«¤é¤¬Ë½ÎÏÃÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢50Âå¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤«¤é¸½¶â80Ëü±ß¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ë½ÎÏÃÄ´´Éô¤ÎÃË¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶²³å¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¼·ÂåÌÜ°ìÎÏ°ì²È´´Éô¤ÎÃË(55)¤ÈÊ¡²¬¸©Æá²ÑÀî»Ô¤Ë½»¤à°û¿©Å¹½¾¶È°÷¤ÎÃË(56)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤Î¾å¡¢2018Ç¯5·î¡¢ÀÅ²¬¸©À¾Éô¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡¢Ë½ÎÏÃÄ°÷¤ÎÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡ÖÉÔÆ°»º¼è°ú¤Ê¤É¤Ç¶â¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤·¤Æ¶â¤òÍ×µá¡¢¤½¤Î¸å¡¢3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸½¶â·×80Ëü±ß¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤é¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Í¥¸,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Åìµþ,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ë¡Í×,
ÆÁÅç,
³ùÁÒ,
°ÖÎîº×,
ÂçÁ¥