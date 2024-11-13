ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Êä½õ¡¡ÍèÇ¯1¡Á3·î¤ËºÆ³«¤Ø¡¡Äã½êÆÀÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ï3Ëü±ß»Ùµë¡¡À¯ÉÜ¤¬¸¡Æ¤
¡¡ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÎÊä½õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬ÍèÇ¯1·î¤«¤é3·î¤Þ¤Ç¤ÎºÆ³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÎÊä½õ¶â¤ÏÍèÇ¯1·î¤«¤é3·î¤Þ¤Ç¤È¤·¡¢´¨¤µ¤¬ÏÂ¤é¤°3·î¤Ë¸þ¤±¤ÆÊä½õÎ¨¤ò²¼¤²¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã¦ÃºÁÇ¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤â¶¯¤¤¥¬¥½¥ê¥óÊä½õ¶â¤Ï¡¢¤Ò¤È·î¤Î²Á³ÊÊÑÆ°¤¬5±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÃÊ³¬Åª¤Ë½Ì¾®¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½»Ì±ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤ÏÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤òÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤Ê¬¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê3Ëü±ß¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¿ÅÞ¤Ê¤É¤¬¶¨µÄ¤·¡¢¶á¤¯¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÎÊä½õ¶â¤ÏÍèÇ¯1·î¤«¤é3·î¤Þ¤Ç¤È¤·¡¢´¨¤µ¤¬ÏÂ¤é¤°3·î¤Ë¸þ¤±¤ÆÊä½õÎ¨¤ò²¼¤²¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã¦ÃºÁÇ¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤â¶¯¤¤¥¬¥½¥ê¥óÊä½õ¶â¤Ï¡¢¤Ò¤È·î¤Î²Á³ÊÊÑÆ°¤¬5±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÃÊ³¬Åª¤Ë½Ì¾®¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½»Ì±ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤ÏÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤òÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤Ê¬¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê3Ëü±ß¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¿ÅÞ¤Ê¤É¤¬¶¨µÄ¤·¡¢¶á¤¯¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£