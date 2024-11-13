Adoが、2024年4月27・28日に開催した＜Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」＞のLIVE Blu-ray & DVDを12月25日に発売することを発表した。

本公演は、2日間で14万人を動員し、女性ソロアーティスト初となる東京・国立競技場でのワンマンライブだ。LIVE Blu-ray & DVDには、自身が愛してやまない初音ミクと初めてステージ上で共演した「桜日和とタイムマシン」、松本孝弘（B’z）をゲストに迎え、話題を呼んだ「DIGNITY」、2023年のNHK・紅白歌合戦でも披露し、ユニバーサルスタジオジャパンとのコラボレーションを実施した「唱」、世界ツアー＜Wish＞でも披露し、ボカロP・きくおによる狂気的な楽曲「愛して愛して愛して」など全26曲を収録する。国立競技場ならではの演出が盛りだくさんの2時間以上にも及ぶライブ映像作品となっている。

さらに最後に流れるエンドロールは、このLIVE Blu-ray & DVDでしか見られない新たな映像とのこと。初回限定盤Blu-ray、DVDにはライブ音源が収録されたCD2枚組が付き、初回限定盤・通常盤 Blu-rayは立体音響技術Dolby Atmos®を採用し、ライブ会場のような臨場感を体感できる音声仕様となっている。

▲LIVE Blu-ray & DVD『心臓』ジャケット画像

Ado LIVE Blu-ray & DVD『心臓』

2024年12月25日（水）発売
予約リンク：https://ado.lnk.to/shinzou_bdPR

［形態］
◆初回限定盤Blu-ray（Blu-ray + 2CD）
品番：TYXT-19041　価格：9,350円（税込）
CD2枚組（ライブ音源収録。曲目は映像と同一）
三方背ハードカバーケース（サイズ：約W140mm×H196mm×D26mm）
ライブフォトブック（サイズ：約W135mm×H190mm）
ポスター (サイズ：約W364mm×H257mm）
ステッカー（サイズ：約W120mm×H180mm）
キラキラポストカード（サイズ：約W100mm×H148mm）
音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）

◆初回限定盤DVD（DVD + 2CD）
品番：TYBT-19050　価格：8,250円（税込）
CD2枚組（ライブ音源収録。曲目は映像と同一）
三方背ハードカバーケース（サイズ：約W140mm×H196mm×D26mm）
ライブフォトブック（サイズ：約W135mm×H190mm）
ポスター (サイズ：約W364mm×H257mm）
ステッカー （サイズ：約W120mm×H180mm）
キラキラポストカード（サイズ：約W100mm×H148mm）
音声：16bit 48k PCM 2ch

◆通常盤Blu-ray（Blu-ray）
品番：TYXT-10076　価格：6,380円（税込）
ブックレット（サイズ：約W135mm×H190mm）
音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）

◆通常盤DVD（DVD）
品番：TYBT-10094　価格：5,280円（税込）
ブックレット（サイズ：約W135mm×H190mm）
音声：16bit 48k PCM 2ch

※映像は全形態同じです。
※初回限定盤Blu-rayと初回限定盤DVDのライブフォトブックの内容は同じ、ページ数は未定
※通常盤Blu-rayと通常盤DVDのブックレットの内容は同一
※初回限定盤Blu-rayと初回限定盤DVDのCD2枚組、ポスター、ステッカー、キラキラポストカードの内容は共通

［Blu-ray／DVD収録内容］
うっせぇわ
Tot Musica
ラッキー・ブルート
ドメスティックでバイオレンス
愛して愛して愛して
過学習
マザーランド
ギラギラ
永遠のあくる日
私は最強
レディメイド
クラクラ
ショコラカタブラ
Value
Hello Signals
いばら


新時代

（アンコール）
Strings of My Soul 2024※
DIGNITY
行方知れず
逆光
FREEDOM
桜日和とタイムマシン with 初音ミク
心という名の不可解
※Strings of My Soul 2024は松本孝弘（B’z）の演奏によるインスト楽曲となり、Adoの歌唱はございません。

［店舗別CD購入特典］
LIVE Blu-ray & DVD『心臓』を各CDショップ＆インターネット販売サイトにてご購入のお客様に先着で特典をプレゼント
LIVE Blu-ray & DVD『心臓』予約URL：https://ado.lnk.to/shinzou_bdPR

◆対象店舗 / 特典内容
・UNIVERSAL MUSIC STORE：アクリルキーホルダー（約50×73mm）
・TOWER RECORDS：クリアファイル（A4）
・HMV：ステッカー（約50×80mm）
・TSUTAYA RECORDS：ポスター（B2）
・Amazon.co.jp：スマホリング（約38×48×10mm）
・楽天ブックス：スマホショルダー（紐 / 約幅0.8mm×総長110cm）
・セブンネットショッピング：エコバッグ（約330×380×5mm）
・NEOWING：クリアポスター（A4）
・Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan：アクリルキーホルダー（約50×73mm）
・CDJAPAN(OVERSEAS)：クリアポスター（A4)）
・その他一般店：ポストカード

※UNIVERSAL MUSIC STOREとAdo Official Music Shopの特典は同一
※NEOWINGとCDJAPAN（OVERSEAS）の特典は同一
※一部取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもあるため、詳細は店舗、販売サイトにて

『残夢』【完全生産限定盤】（2枚組アナログレコード）

2024年12月11日（水）発売
予約リンク：https://ado.lnk.to/zanmu_lpPR

仕様：2LP / 重量盤 / 回転数 33 1/3
品番：TYJT-59005/6
価格：6,200円（税込）

［収録曲（全16曲）］
SIDE A
抜け空（楽曲提供：雄之助_牛肉）
行方知れず （楽曲提供：椎名林檎）
DIGNITY （楽曲提供：B’z）
ショコラカタブラ（楽曲提供：TAKU INOUE_かめりあ）

SIDE B
クラクラ（楽曲提供：meiyo　編曲：菅野よう子×SEATBELTS）
アタシは問題作 （楽曲提供：ピノキオピー）
リベリオン （楽曲提供：Chinozo）
オールナイトレディオ （楽曲提供：Mitchie M）

SIDE C
向日葵（楽曲提供：みゆはん　編曲：40mP）
永遠のあくる日 （楽曲提供：てにをは）
MIRROR（楽曲提供：なとり）
ルル（楽曲提供：MARETU）

SIDE D
唱（楽曲提供：Giga & TeddyLoid_TOPHAMHAT-KYO）
いばら （楽曲提供：Vaundy）
Value（楽曲提供：ポリスピカデリー）
0（楽曲提供：椎乃味醂）

関連リンク

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