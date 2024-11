Adoが、2024年4月27・28日に開催した<Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」>のLIVE Blu-ray & DVDを12月25日に発売することを発表した。本公演は、2日間で14万人を動員し、女性ソロアーティスト初となる東京・国立競技場でのワンマンライブだ。LIVE Blu-ray & DVDには、自身が愛してやまない初音ミクと初めてステージ上で共演した「桜日和とタイムマシン」、松本孝弘(B’z)をゲストに迎え、話題を呼んだ「DIGNITY」、2023年のNHK・紅白歌合戦でも披露し、ユニバーサルスタジオジャパンとのコラボレーションを実施した「唱」、世界ツアー<Wish>でも披露し、ボカロP・きくおによる狂気的な楽曲「愛して愛して愛して」など全26曲を収録する。国立競技場ならではの演出が盛りだくさんの2時間以上にも及ぶライブ映像作品となっている。

Ado LIVE Blu-ray & DVD『心臓』



2024年12月25日(水)発売予約リンク:https://ado.lnk.to/shinzou_bdPR[形態]◆初回限定盤Blu-ray(Blu-ray + 2CD)品番:TYXT-19041 価格:9,350円(税込)CD2枚組(ライブ音源収録。曲目は映像と同一)三方背ハードカバーケース(サイズ:約W140mm×H196mm×D26mm)ライブフォトブック(サイズ:約W135mm×H190mm)ポスター (サイズ:約W364mm×H257mm)ステッカー(サイズ:約W120mm×H180mm)キラキラポストカード(サイズ:約W100mm×H148mm)音声:24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD(Dolby Atmos)◆初回限定盤DVD(DVD + 2CD)品番:TYBT-19050 価格:8,250円(税込)CD2枚組(ライブ音源収録。曲目は映像と同一)三方背ハードカバーケース(サイズ:約W140mm×H196mm×D26mm)ライブフォトブック(サイズ:約W135mm×H190mm)ポスター (サイズ:約W364mm×H257mm)ステッカー (サイズ:約W120mm×H180mm)キラキラポストカード(サイズ:約W100mm×H148mm)音声:16bit 48k PCM 2ch◆通常盤Blu-ray(Blu-ray)品番:TYXT-10076 価格:6,380円(税込)ブックレット(サイズ:約W135mm×H190mm)音声:24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD(Dolby Atmos)◆通常盤DVD(DVD)品番:TYBT-10094 価格:5,280円(税込)ブックレット(サイズ:約W135mm×H190mm)音声:16bit 48k PCM 2ch※映像は全形態同じです。※初回限定盤Blu-rayと初回限定盤DVDのライブフォトブックの内容は同じ、ページ数は未定※通常盤Blu-rayと通常盤DVDのブックレットの内容は同一※初回限定盤Blu-rayと初回限定盤DVDのCD2枚組、ポスター、ステッカー、キラキラポストカードの内容は共通[Blu-ray/DVD収録内容]うっせぇわTot Musicaラッキー・ブルートドメスティックでバイオレンス愛して愛して愛して過学習マザーランドギラギラ永遠のあくる日私は最強レディメイドクラクラショコラカタブラValueHello Signalsいばら新時代(アンコール)Strings of My Soul 2024※DIGNITY行方知れず逆光FREEDOM桜日和とタイムマシン with 初音ミク心という名の不可解※Strings of My Soul 2024は松本孝弘(B’z)の演奏によるインスト楽曲となり、Adoの歌唱はございません。[店舗別CD購入特典]LIVE Blu-ray & DVD『心臓』を各CDショップ&インターネット販売サイトにてご購入のお客様に先着で特典をプレゼントLIVE Blu-ray & DVD『心臓』予約URL:https://ado.lnk.to/shinzou_bdPR◆対象店舗 / 特典内容・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(約50×73mm)・TOWER RECORDS:クリアファイル(A4)・HMV:ステッカー(約50×80mm)・TSUTAYA RECORDS:ポスター(B2)・Amazon.co.jp:スマホリング(約38×48×10mm)・楽天ブックス:スマホショルダー(紐 / 約幅0.8mm×総長110cm)・セブンネットショッピング:エコバッグ(約330×380×5mm)・NEOWING:クリアポスター(A4)・Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan:アクリルキーホルダー(約50×73mm)・CDJAPAN(OVERSEAS):クリアポスター(A4))・その他一般店:ポストカード※UNIVERSAL MUSIC STOREとAdo Official Music Shopの特典は同一※NEOWINGとCDJAPAN(OVERSEAS)の特典は同一※一部取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもあるため、詳細は店舗、販売サイトにて