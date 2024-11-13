Ado、2日間で14万人を動員した＜Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」＞映像作品を12月25日に発売決定
Adoが、2024年4月27・28日に開催した＜Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」＞のLIVE Blu-ray & DVDを12月25日に発売することを発表した。
本公演は、2日間で14万人を動員し、女性ソロアーティスト初となる東京・国立競技場でのワンマンライブだ。LIVE Blu-ray & DVDには、自身が愛してやまない初音ミクと初めてステージ上で共演した「桜日和とタイムマシン」、松本孝弘（B’z）をゲストに迎え、話題を呼んだ「DIGNITY」、2023年のNHK・紅白歌合戦でも披露し、ユニバーサルスタジオジャパンとのコラボレーションを実施した「唱」、世界ツアー＜Wish＞でも披露し、ボカロP・きくおによる狂気的な楽曲「愛して愛して愛して」など全26曲を収録する。国立競技場ならではの演出が盛りだくさんの2時間以上にも及ぶライブ映像作品となっている。
▲LIVE Blu-ray & DVD『心臓』ジャケット画像
Ado LIVE Blu-ray & DVD『心臓』
予約リンク：https://ado.lnk.to/shinzou_bdPR
［形態］
◆初回限定盤Blu-ray（Blu-ray + 2CD）
品番：TYXT-19041 価格：9,350円（税込）
CD2枚組（ライブ音源収録。曲目は映像と同一）
三方背ハードカバーケース（サイズ：約W140mm×H196mm×D26mm）
ライブフォトブック（サイズ：約W135mm×H190mm）
ポスター (サイズ：約W364mm×H257mm）
ステッカー（サイズ：約W120mm×H180mm）
キラキラポストカード（サイズ：約W100mm×H148mm）
音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）
◆初回限定盤DVD（DVD + 2CD）
品番：TYBT-19050 価格：8,250円（税込）
CD2枚組（ライブ音源収録。曲目は映像と同一）
三方背ハードカバーケース（サイズ：約W140mm×H196mm×D26mm）
ライブフォトブック（サイズ：約W135mm×H190mm）
ポスター (サイズ：約W364mm×H257mm）
ステッカー （サイズ：約W120mm×H180mm）
キラキラポストカード（サイズ：約W100mm×H148mm）
音声：16bit 48k PCM 2ch
◆通常盤Blu-ray（Blu-ray）
品番：TYXT-10076 価格：6,380円（税込）
ブックレット（サイズ：約W135mm×H190mm）
音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）
◆通常盤DVD（DVD）
品番：TYBT-10094 価格：5,280円（税込）
ブックレット（サイズ：約W135mm×H190mm）
音声：16bit 48k PCM 2ch
※映像は全形態同じです。
※初回限定盤Blu-rayと初回限定盤DVDのライブフォトブックの内容は同じ、ページ数は未定
※通常盤Blu-rayと通常盤DVDのブックレットの内容は同一
※初回限定盤Blu-rayと初回限定盤DVDのCD2枚組、ポスター、ステッカー、キラキラポストカードの内容は共通
［Blu-ray／DVD収録内容］
うっせぇわ
Tot Musica
ラッキー・ブルート
ドメスティックでバイオレンス
愛して愛して愛して
過学習
マザーランド
ギラギラ
永遠のあくる日
私は最強
レディメイド
クラクラ
ショコラカタブラ
Value
Hello Signals
いばら
唱
踊
新時代
（アンコール）
Strings of My Soul 2024※
DIGNITY
行方知れず
逆光
FREEDOM
桜日和とタイムマシン with 初音ミク
心という名の不可解
※Strings of My Soul 2024は松本孝弘（B’z）の演奏によるインスト楽曲となり、Adoの歌唱はございません。
［店舗別CD購入特典］
LIVE Blu-ray & DVD『心臓』を各CDショップ＆インターネット販売サイトにてご購入のお客様に先着で特典をプレゼント
LIVE Blu-ray & DVD『心臓』予約URL：https://ado.lnk.to/shinzou_bdPR
◆対象店舗 / 特典内容
・UNIVERSAL MUSIC STORE：アクリルキーホルダー（約50×73mm）
・TOWER RECORDS：クリアファイル（A4）
・HMV：ステッカー（約50×80mm）
・TSUTAYA RECORDS：ポスター（B2）
・Amazon.co.jp：スマホリング（約38×48×10mm）
・楽天ブックス：スマホショルダー（紐 / 約幅0.8mm×総長110cm）
・セブンネットショッピング：エコバッグ（約330×380×5mm）
・NEOWING：クリアポスター（A4）
・Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan：アクリルキーホルダー（約50×73mm）
・CDJAPAN(OVERSEAS)：クリアポスター（A4)）
・その他一般店：ポストカード
※UNIVERSAL MUSIC STOREとAdo Official Music Shopの特典は同一
※NEOWINGとCDJAPAN（OVERSEAS）の特典は同一
※一部取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもあるため、詳細は店舗、販売サイトにて
『残夢』【完全生産限定盤】（2枚組アナログレコード）
予約リンク：https://ado.lnk.to/zanmu_lpPR
仕様：2LP / 重量盤 / 回転数 33 1/3
品番：TYJT-59005/6
価格：6,200円（税込）
［収録曲（全16曲）］
SIDE A
抜け空（楽曲提供：雄之助_牛肉）
行方知れず （楽曲提供：椎名林檎）
DIGNITY （楽曲提供：B’z）
ショコラカタブラ（楽曲提供：TAKU INOUE_かめりあ）
SIDE B
クラクラ（楽曲提供：meiyo 編曲：菅野よう子×SEATBELTS）
アタシは問題作 （楽曲提供：ピノキオピー）
リベリオン （楽曲提供：Chinozo）
オールナイトレディオ （楽曲提供：Mitchie M）
SIDE C
向日葵（楽曲提供：みゆはん 編曲：40mP）
永遠のあくる日 （楽曲提供：てにをは）
MIRROR（楽曲提供：なとり）
ルル（楽曲提供：MARETU）
SIDE D
唱（楽曲提供：Giga & TeddyLoid_TOPHAMHAT-KYO）
いばら （楽曲提供：Vaundy）
Value（楽曲提供：ポリスピカデリー）
0（楽曲提供：椎乃味醂）
関連リンク
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