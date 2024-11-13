½éÂå²¦¼Ô¡¦´Ú¹ñ¤¬¾×·â¤ÎÂç¶ìÀï¡¡¥×¥ì¥ß¥¢£±£²½éÀï¡¢ÂæÏÑ¤Ë£²²ó¤Ç£°¡Ý£¶¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡¡¥³¡¦¥è¥ó¥Ô¥ç¤¬ËþÃÆ¡õ£²¥é¥óÈïÃÆ¤Ç£¶¼ºÅÀ£Ë£Ï¡¡ÂæËÌ£ÄÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¡¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡£×£Â£Ó£Ã¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡¦£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÂÁÈ¡¢ÂæÏÑÂåÉ½¡Ý´Ú¹ñÂåÉ½¡×¡Ê£±£³Æü¡¢ÂæËÌ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡½éÂå²¦¼Ô¤Ç¡¢Á°²óÂè£²²óÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¤È·è¾¡¤òÁè¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤¬½éÀï¤«¤éÂç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂæÏÑ¤È¤Î½éÀï¡£´Ú¹ñ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥³¡¦¥è¥ó¥Ô¥ç¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢Æó²ó¤Ë£²»àËþÎÝ¤«¤éÂæÏÑ¤Î£±ÈÖ¥Á¥§¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¥¦¥§¥¤¤ËËþÎÝÃÆ¤òÈïÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë£²»àÆóÎÝ¤«¤é£³ÈÖ¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¥§¥·¥§¥ó¤Ë¤â£²¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î²ó¤Þ¤µ¤«¤Î£¶¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ó¸Â¤ê¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£